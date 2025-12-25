啤酒肚也有人愛！16歲少女愛上「聖誕老人」 專家揭成性幻想對象原因

近年來，一種被稱為「聖誕老人癖（Santa fetish）」的成人迷戀現象，正悄悄在歐美社群與網路文化中浮現。（示意圖／翻攝自pixabay）

在大眾印象中，聖誕老人象徵著童真、慷慨與節日溫暖。然而近年來，一種被稱為「聖誕老人癖（Santa fetish）」的成人迷戀現象，正悄悄在歐美社群與網路文化中浮現，引發心理學者與性研究專家的關注。

根據外媒報導，這類對聖誕老人角色產生情感或性吸引的成年人，往往著迷於其外型特徵，白色鬍鬚、圓潤身材、紅色服裝，以及其背後所代表的權威、照顧者與「掌控一切」的形象。

25歲的內容創作者卡西迪．科薩（Kassidie Kosa）接受《紐約郵報》訪問時坦言，她自童年觀看提姆．艾倫主演的《聖誕老公公》系列電影後，便對聖誕老人產生深刻迷戀，「那種留著鬍子的老男人，還會送你禮物，真的很有吸引力，我反而更喜歡有肚子、有歲月痕跡的人。」

廣告 廣告

科薩也直言，自己對年長男性的偏好隨年齡增長而更加明顯，並將聖誕老人視為一種融合父性氣質與安全感的象徵。類似經驗並非個案，47歲的婚介顧問梅麗莎．羅森（Melissa Rosen）回憶，她16歲時在購物中心看到一名下班後抽菸喝啤酒的聖誕老人，首次意識到自己對這個角色的好感，「那一刻我突然好奇，聖誕老人下班後的人生是什麼樣子？」

羅森指出，許多人在描述理想伴侶時，其實無意間描繪的正是「聖誕老人型人格」，慷慨、耐心、幽默、可靠，並帶有父親般的照顧特質。對此，美國金賽研究所（Kinsey Institute）高級研究員、性學播客《Sex and Psychology》主持人賈斯汀．萊米勒（Justin Lehmiller）分析，聖誕老人形象也可能被投射到權力與獎懲結構中，「他會判斷你是乖孩子還是壞孩子，這對某些人而言，符合權威或角色扮演的心理吸引力」。

儘管目前尚無大規模研究統計「聖誕老人癖」的實際盛行率，但相關數據仍提供線索。成人網站Pornhub的統計顯示，近30天內「聖誕老人」相關搜尋量增加超過200%，而「淘氣聖誕助手」與節慶主題內容在聖誕節前後亦出現明顯高峰。

61歲的前模特兒保羅．梅森（Paul Mason），自2014年以「時尚聖誕老人」形象活躍於社群媒體。他表示，雖然自己並未涉足成人產業，但並不排斥被視為具有成熟魅力，「那是一種戲謔、俏皮，又不失溫和的性感，我不覺得這有什麼冒犯。」

心理學者指出，這類迷戀未必全然與性有關，也可能源自節慶情感、懷舊心理，或對安全與被照顧感的渴望。35歲的髮型師阿曼達．迪基亞拉（Amanda DiChiara）便表示，她從12歲起就對聖誕老人著迷，但真正吸引她的是「聖誕精神本身」，「那種溫暖、照顧與被包容的感覺，才是核心」。

專家認為，隨著社會對性與情感多樣性的包容度提高，這類非主流迷戀也逐漸被公開討論。無論是節日幻想、心理投射，或單純的角色吸引，「聖誕老人癖」都反映出人們對親密關係中安全感與情感連結的不同想像。



回到原文

更多鏡報報導

河南違規小學大火釀13死！女老師冒死疏散上百學生「仍重判6年」

孫子在爺爺肚子上「蹦蹦跳跳」 他動脈破裂休克險死

不菸不酒也中風！中年男「這款飲料」每天喝8罐…血壓飆破254嚇壞醫師