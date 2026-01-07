啤酒「台比日貴」引熱議 金色三麥：停賣玻璃瓶蜂蜜啤酒

知名啤酒品牌「金色三麥」被網友發現日本分店售價竟低於台灣本土。（圖／翻攝自金色三麥官網）





台灣餐飲品牌積極拓展海外版圖，本應是樁美事，近期卻因定價策略引發軒然大波。知名啤酒品牌「金色三麥」與米其林星級餐廳「富錦樹台菜香檳」，接連被網友發現日本分店售價竟低於台灣本土，引發消費者強烈不滿，質疑品牌「專坑自己人」，更有不少民眾直呼難以繼續支持。而金色三麥金也宣布，350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒停止在超商販售。



新鮮大蝦搭配香料爆炒，再淋上經典的琥珀啤酒，金色三麥是許多民眾聚餐首選，其瓶裝啤酒也成功打入零售通路。金色三麥董事長葉冠廷日前更親自拍攝影片，開心分享自家產品攻進日本百貨通路架上，強調這份驕傲屬於台灣。

然而，這份喜悅卻被眼尖網友澆了一盆冷水。網友指出，該款啤酒在日本通路售價約549日圓，折合台幣僅約110元，反觀台灣各大通路售價多落在120至125元區間。消息一出隨即在網路引發熱議，不少民眾抱怨，原本是抱著支持本土品牌的心態消費，沒想到在台灣買反而比較貴，感覺被當成「盤子」。有民眾受訪時坦言，雖然死忠粉絲可能還是會買單，但多數人難免會有剝奪感，不解為何國產品牌在國內反而價格較高。



面對輿論炎上，金色三麥隨即做出回應。業者澄清，品牌早於2021年便進軍日本，當時上架定價為589日圓，實際終端售價會依據通路檔期有所調整；此外，過去五年間日幣對台幣匯率變動劇烈，換算後才會產生價差落差，加上不同國家的通路結構與稅制皆有差異，強調未來會持續檢視市場價格。



不過，行銷專家秦裕中則提出不同觀點。他分析，這應是品牌為了打入日本市場採取的策略性降價，目的是為了讓日本消費者「有感」，如此才能在麒麟、朝日等在地啤酒大廠環伺下取得競爭機會。專家認為，若單純歸咎於匯率因素，邏輯上價格反而應該提高，策略性定價的可能性較大。



這波「比價」風波也延燒至其他餐飲品牌。網友進一步發現，「富錦樹台菜香檳」也有類似情形，以招牌菜色「松花蒼蠅頭」為例，台灣最小份售價台幣620元，日本價格換算後僅約台幣377元，價差顯著；而「白斬雞」台灣售價680元，日本換算後約659元，多道菜色經比價後，台灣定價都高出許多。針對此爭議，截至截稿前，富錦樹尚未做出官方回應。



隨著台灣品牌國際化步伐加快，如何兼顧海外市場競爭力與國內消費者的情感，避免落入「厚此薄彼」的觀感爭議，將是業者急需面對的課題。

