啤酒「日本便宜15元」！金色三麥挨轟坑台人 宣布停賣超商玻璃瓶裝

金色三麥瓶裝蜂蜜啤酒在日本上架後，被批評比在台灣買還便宜，遭網友炎上。公司今（7）日出面回應說明，和匯率及稅有關，但也表示將停止在便利商店販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改為價格更友善的鋁罐裝版本。

台灣餐飲、啤酒品牌金色三麥的董事長日前開心拍下自家外銷的蜂蜜啤酒，想不到有網友發現，怎麼日本售價賣得比台灣便宜，日本百貨公司賣549日幣、約台幣110元，台灣通路售價則是125元，不滿直呼「把台灣人當盤子」。

日本百貨上架售價約為110元台幣。圖／翻攝自Threads@ceosunmai

貼文炎上後，儘管董事長親自發文解釋，是近年匯率變動大，加上日本稅制不一樣，並承諾會檢視調整售價，但民眾還是難以接受。

今天金色三麥總經理葉淑芬親出面滅火說明，一開始在日本用589日圓價格販售，但價錢太高、賣不好，後來談好549日元價格，但金色三麥沒有做好的一件事，就是時時去訪價，忘記了這幾年其實匯差已經這麼大。

葉淑芬以表格強調，日本匯率變動才讓價格比較便宜，另外在台灣要繳稅，出口日本則是以出廠價賣給代理商，酒稅由代理商負責，再加上日本啤酒零關稅，也讓價格壓低。

金色三麥總經理說明台日售價差異。圖／台視新聞

不過引發爭論後，金色三麥決定下架超商的玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將以成本較低的鋁罐裝販售，希望品質不變，但能降低台灣市場的售價。

