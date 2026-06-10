啤酒、消暑飲料無限暢飲 苗栗竹南端午龍舟賽6/19登場

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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕端午連假即將來臨，苗栗縣龍舟賽將於19日在竹南鎮港墘里龍舟碼頭登場，今年共有40支隊伍同場飆速、爭奪高達44萬8000元的總獎金，主辦單位更大方祭出啤酒、消暑飲料「免費無限暢飲」，現場還規劃特技風箏、親子闖關及傳統祭江洗港遶境，邀請全國民眾前來感受苗縣竹南獨特的濱海端午風情。

竹南鎮公所表示，為祈求賽事順利、人員平安，將依循古禮於14日上午11點20分舉行龍舟點睛開光及下水儀式，屆時將由在地信仰中心中港慈裕宮主祀，並迎請港仔墘光明宮、塭仔頭鎮安宮、塭內德勝宮等諸神明共同坐鎮。

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主辦單位特別規劃三大活動區塊，讓民眾有吃、有玩又有拿，包括河道競賽區觀賞各隻隊伍努力飆速、使出渾身解數爭奪最高榮譽，堤防對面特別設置繽紛的風箏表演，與山景、河影相互呼應，是絕佳的打卡熱點；主舞台區(港墘里社區公園)將於上午10點舉行開幕式、下午5點頒獎，中間時段安排豐富的舞台表演、端午立蛋互動，周邊還有公益宣導攤位、親子香包DIY。最吸引人的是，現場將無限量提供啤酒消暑飲料暢飲。

另外，攤販區則匯集各式在地美食與飲品攤位，並規劃了趣味十足的「陸上行舟體驗」，適合全家大小一同享樂；活動現場準備精美紀念品，民眾只要在「拍照打卡區」、「闖關遊戲」及「陸上行舟體驗」等3處參與活動，就能輕鬆把好禮帶回家。當天活動也將搭配地方極具特色的「祭江洗港遶境」民俗儀式。

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