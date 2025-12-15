啥作用？壽山動物園外整排機車「全卡一根樹枝」 過來人曝不信邪下場：真的有夠厲害

有網友在壽山動物園外看見整排機車都卡一根樹枝，好奇用途。圖為柴山機車插樹枝資料照。翻攝我是高雄人臉書



高雄壽山動物園因位於獼猴自然棲地內，因此常出現籠內、籠外都有獼猴的情形，甚至還會發生猴子和遊客搶食，或是跳到車輛上翻找食物、排泄。日前有民眾到高雄壽山動物園，沿路看到整排機車都卡著一根樹枝，拍下PO網詢問「這到底是什麼意思？」結果釣出一票在地網友解答，稱這根樹枝其實是「防猴工具」，意外掀起熱議。

一名女網友在Threads貼出照片，畫面中每輛機車都用樹枝一端頂著龍頭、另一端卡著後把手，儘管她和男友第一次到訪，完全不懂背後用意，不過男友仍然有樣學樣，找了根樹枝卡好後才放心離開，讓她好奇背後真正原因。

照片曝光後引來眾多網友留言，其中就有在地人解答，這些樹枝其實是用來防止猴子亂開車箱，或是在機車坐墊上走動、停留，「只要機車停得夠密，猴子就會像走連環船一樣在上面移動，運氣不好，踏板或椅墊上就會多一坨」、「猴子會開車箱，還會坐在上面吃東西、拉屎，放根樹枝牠們就沒辦法做這兩件事了。」

還有當初沒有放樹枝的苦主留言哀號，「座墊沒鎖的後果，就是車箱被硬拔解體，裡面東西全部被翻出來」、「我上次不信邪沒放樹枝，回去牽車時發現有人放了一根樹枝在座椅上，後來看地上掉出不少我車箱裡的東西，壽山的猴子真的有夠厲害。」

也有網友分享國外經驗，表示幾年前到泰國某山區景點，發現每台機車上都放著一隻鱷魚玩偶，經詢問後才發現原來是拿來嚇猴子的，甚至還有店家在停車場提供租借，只要有放，猴子就不敢靠近。

