啥？三重毒駕撞死警「判刑18年6月」 高院今「撤銷發回」理由曝光了

2024年7月13日凌晨，25歲男子黃國維，在吸食毒品後駕駛賓士，在新北市三重區道路上狂飆，結果高速撞擊警車，造成28歲員警黃瑋震死亡、另外4人輕重傷；一審國民法官判處黃嫌18年半徒刑，但今（30）天二審高院認為恐「過度量刑」，發回一審國民法庭重審。

真的假的？去年7月份，新北市三重區發生毒駕衝撞警車、造成員警殉職的重大車禍案件，造成社會輿論高度關注。

一審國民法庭判決毒駕嫌犯黃國維18年6個月有期徒刑，不過在上訴後，二審法院今（30）日宣判，認定一審在論罪與量刑上有「重複評價」與程序瑕疵，撤銷原判決，發回國民法庭重審。

高院認為，黃國維確實無照駕車，且在案發前後曾施用愷他命、甲基安非他命等毒品，於意識不清狀態下開車上路，一路闖紅燈、超速、逆向行駛等多項危險駕駛行為，最終在正義北路、龍門路口高速衝撞警車，導致一名警員傷重不治，另2人身受重傷。

高院主張，一審在法律評價上出現問題：被告行徑雖屬嚴重，但整起事故僅造成「1個死亡結果」，侵害生命法益是「單一」的，但一審卻同時以「無照危險駕駛致死」與「不能安全駕駛致死」2個加重結果犯，來評價同一死亡事實，屬於對同一結果「重複論罪、重複加重」，違反法律上「禁止重複評價」原則。

此外，高院也指出，一審已因加重結果犯而提高刑度，卻又再次引用道路交通管理處罰條例的加重規定，等於兩次加重非難，恐有量刑過度之虞，因此認定原判決適用法條不當，必須撤銷。

在程序面，高院也點出國民法官審判過程的缺失：例如一審準備程序中，僅將爭點放在「是否構成危險駕駛」，卻未釐清被害人死亡究竟應歸責於「毒駕」？或「一般危險駕駛」？這關係到成立何種罪名、法定刑度高低，屬於關鍵爭點。

但一審未重新整理或明確提示爭點，也未見國民法官就「加重結果歸責」與「是否構成重複評價」進行實質討論，導致判決理由未充分回應被告黃嫌的重要防禦主張，難認被告「防禦權」已獲充分保障。

至於為什麼高院不自行改判？理由是若職業法官直接改判、重新量刑，恐與國民參審制度精神相悖，也可能引發是否背離「國民正當法律感情」的疑慮，因此二審依國民法官法相關規定，認為發回更審較為妥適，讓國民法官能在釐清爭點後重新判決，因此發回新北地院國民法庭重新審理，希望國民法官們能做出「妥適判斷」。

高院合議庭成員：審判長張惠立、陪席法官邱鼎文、受命法官解怡蕙。

