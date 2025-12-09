啦啦女神楊若歆受邀《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅台北站》一日店長 仙氣飄飄賣萌超吸睛！
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】啦啦女神楊若歆一襲夢幻白紗短裙造型現身《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》擔任一日店長，仙氣飄飄的楊若歆化身愛麗絲走入童話故事，對科技的光影互動感到神奇，直呼好像在仙境中，一路都忙著自拍，誇讚每個場景都是打卡熱點，而自綜藝節目蔡依林模仿大賽，被現場評審蔡依林認證鞍馬演出到位，勇奪冠軍脫穎而出，也曾在廣告中擔任過蔡依林的替身演出，球場上表現活潑可愛又帥辣，被粉絲讚封仙女妹，楊若歆開心表示才剛演出愛麗絲舞台劇，馬上被受邀《愛麗絲拯救仙境台北站》一日店長，真的很神奇，我是個童趣控，被現場打造的仙境，無法招架，喜歡夢幻的朋友一定要來啦！
▲左起：楊若歆受邀愛麗絲拯救仙境光影互動展一日店長，與詠威互動科技營運長韓莉珊合照
秋冬跨年最夯的打卡朝聖景點，《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅》由詠威互動科技與馬來西亞FrameMotion Studio國際團隊聯手製作，繼榮獲2025 MUSE Creative Awards雙金獎的《野柳石光・夜訪女王》後，詠威再度推出驚艷震撼新作！
而自11月開展以來，即創下3萬人朝聖的盛況，受到眾多新世代與親子們的喜愛，每一個場景都讓人如置身仙境，處處藏著彩蛋與驚艷，充滿著童趣夢幻，愛麗絲已成為秋冬最夯的打卡熱點！
而本次光影互動展不僅重新詮童話故事，更以全新原創IP「勇敢愛麗絲」為主角，象徵夢想、勇氣與環保意識的覺醒，展現台灣AI沉浸式內容產業的國際實力，展覽佔地橫跨微風廣場8、9樓，規劃十二大主題區域，包括「夢境入口」、「泡泡之境」、「白兔之家」、「紅心宮殿」、「垃圾龍之戰」等，打造科技互動實境，
其中最受矚目的角色「垃圾龍」，觀眾可透過AI互動清除龍身上的垃圾，重現光芒。全展空間融合光影科技與三款香氛主調清透花果香、紫羅蘭粉香與溫潤木質香，營造出彷如夢境般的五感沉浸體驗。
詠威互動科技執行長郭品辰表示：「為了打造台灣首場國際級沉浸式展覽，我們投入重金設計五米高巨型空間，讓觀眾以眼、耳、鼻、觸覺全面感受仙境魔法，計畫將陸續巡展全台，並進軍日本等海外市場。」營運長韓莉珊表示：「這次的展覽由台灣團隊全新打造，整合Epson高流明投影技術與P.Seven香氛設計，呈現屬於台灣的沉浸式創作能量。」
▲楊若歆受邀愛麗絲拯救仙境光影互動展一日店長
對於接下一日店長，楊若歆表示心情感到至今仍感到神奇，日前才剛忙完10場巡演舞台劇「愛麗絲」，飾演的角色就是愛麗絲，真是太有緣了，很不可思議耶，接到邀約時，我正穿著愛麗絲戲服，準備上台演出，當下全身還起雞皮疙瘩呢，也許是有緣吧，感覺是被召喚要來闖仙境，而對於童話人物愛麗絲，楊若歆笑說從小就很喜歡，她富有好奇心，喜歡新鮮事物，我也是喜歡勇於挑戰新事物，我的個性也是如此，真實生活中我就是大胆王，曾徒手打蟑螂，潛水、登山都是我休閒的日常，好友都說我是傻大胆啦，我則認為做事有時需要靠一個傻勁，才有動力的勇敢完成！她表示首次體驗，超新鮮的，整個展場就如走進童話世界，十分的夢幻，感覺要開始華麗的冒險旅程，特別是在五米高的空間，與光影互動沉浸，一度有錯覺置身仙境中，真是太神奇了！
此外，活動還有驚喜，凡購票入場參觀《愛麗絲拯救仙境—台北站》展覽之觀眾，展覽期間在指定位置打卡，即可參加抽獎，獲得AirAsia「台北－吉隆坡」單人來回機票乙張！《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》魔幻開展至2026年1月25日，官方售票平台、KKday、Klook 熱賣中！
