啦啦隊凱莉親曝「哥布林現場」！男粉用海報戳女孩胸口

啦啦隊成員凱莉上黃豪平節目分享親身經歷。(圖／凱莉提供)





由黃豪平、鄧惠文主持的《少年願望事務所》近日邀請啦啦隊成員凱莉分享遇過的「戳胸」哥布林事件，討論網路用語「哥布林」從奇幻低階怪物變成現代社群暗號。

《少年願望事務所》公布最新「脆民調」數據，網友心中哥布林關鍵字前四名依序為：「邊緣人」（9%）、「厭世仔」（18%）、「沒人愛」（27%）與「單身狗」（45%）。合計高達72%的網友認為哥布林的特徵就是「沒有另一半」，甚至形容「像宅男但更醜、母胎單身卻不願改變」。

啦啦隊成員凱莉親曝她遇過的「哥布林實例」：在酒吧裡竟有男生全程低頭打手遊，「我只是想吐槽他一下，結果他開始滔滔不絕介紹課金戰績！」凱莉笑說當下只想快逃，「他說等我打完這局就好，我真的傻眼！」

凱莉親曝遇到的哥布林實例。（圖／凱莉提供）

更離譜的是真實「哥布林行徑」發生在球場上！凱莉透露有球迷太害羞、不敢喊名字，竟拿海報捲戳啦啦隊員引注意，「結果啦啦隊成員一轉身被戳到胸口！」事後球團只好緊急取消賽後拍照活動。凱莉語重心長說：「你想叫人家有很多方法，不需要讓人不舒服。」

鄧惠文醫師一語道破「哥布林心理學」核心：「他們在主流價值裡感到邊緣、弱勢，缺乏與人交往經驗，久而久之封閉消極，躲在自嘲的盾牌後不再學習。」她更犀利指出：「當哥布林待在山洞太久，就會畏光。要走出來，需要有明確的驅動力、也需要時間。」

黃豪平建議各位躲在山洞取暖的哥布林，就算畏光也要帶著太陽眼鏡試著走出來。鄧惠文也提醒：「每個世代都有自己的自嘲名詞，背後反映的都是我們在學習如何面對自卑與孤單。」



