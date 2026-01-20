啦啦隊助陣嘉義優鮮！聯名台灣燈會 12 款伴手禮曝光

嘉義縣政府20日請來中華職棒啦啦隊女孩，與嘉義縣長翁章梁一起行銷「嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮」。(呂妍庭攝)

農曆春節將屆，迎來送禮旺季，加上3月將舉辦台灣燈會，嘉義縣政府20日請來中華職棒啦啦隊女孩一起行銷「嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮」，除製作型錄方便民眾選購，還特別推出「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮，今上百位業者也帶來自家產品，爭取曝光機會，期待帶動買氣。

為迎接新春佳節並擴大「嘉義優鮮」農產品牌能見度，縣府今以「台灣燈會在嘉義」為主軸辦記者會，同步推出12項燈會限定聯名年節伴手禮和年節產品型錄，並邀請中華職棒知名啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒等人驚喜現身，與嘉義縣長翁章梁一同嗨跳時下流行的「撒嬌舞」，熱情推廣「嘉義優鮮」。

中華職棒啦啦隊女孩與嘉義縣長翁章梁一同嗨跳時下流行的「撒嬌舞」。(呂妍庭攝)

中華職棒啦啦隊女孩，與嘉義縣長翁章梁一起熱情行銷「嘉義優鮮」產品。(呂妍庭攝)

嘉義縣長翁章梁親自推銷「嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮」。(呂妍庭攝)

縣府輔導民雄鄉農會推出「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」。(呂妍庭攝)

今上百位業者也帶來自家產品，爭取曝光機會。(呂妍庭攝)

「嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮」有12項伴手禮。(呂妍庭攝)

今縣府今以「台灣燈會在嘉義」為主軸辦記者會。(呂妍庭攝)

農業處表示，目前嘉義優鮮通過申請合格業者已達235家、商品總數800項，縣府持續以在地嚴選、品質把關為核心，從產地到通路層層把關，讓消費者買得安心、送得有面子，民眾只需前往嘉義優鮮官方網站，點選首頁年節產品型錄，即可直接與業者聯繫訂購，歡迎企業及民眾優先選購在地農特產品。

農業處說，除既有「嘉義優鮮」產品，限定聯名伴手禮今正式亮相，產品內容涵蓋在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，還有取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等豐富品項，期盼讓更多民眾在年節與觀光消費中，看見嘉義、品嘗嘉義、帶走嘉義的好味道。

翁章梁說，嘉義優鮮是縣府保證的農特產品，一開始推行時僅有79件產品，很多人不了解這是什麼，如今已有800多項產品加入嘉義優鮮行列，在國道、百貨公司等通路販售，新加坡、日本也都能看見產品。

翁章梁說，過年是送禮的旺季，大家都有過年送禮的習慣，希望企業界或團體，甚至民眾可以參考型錄，選出適合的伴手禮送給朋友、員工，另3月3日到3月15日是台灣燈會舉辦期間，縣府有跟嘉義優鮮合作推12項伴手禮，在燈會都買得到，目前所有嘉義優鮮產品達800多項，包括呷卡、呷補，產品非常多元，全是嘉義縣政府把關，大家可以放心，歡迎多多選購。

農業處表示，即日起在桃園國際機場第一航廈「新東陽綜合商場」設立嘉義優鮮專區，旅客在返鄉探親、拜年送禮之際，可在國門前輕鬆購入。

另縣府也輔導民雄鄉農會推出「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」，嘉義科學園區台積電AP7嘉義廠已啟動企業預購，展現嘉義農業與企業的合作共好成果，另該禮盒也將在微風百貨等通路上架，搶攻高端年節送禮市場。

今多家通路商也到場共襄盛舉，「嘉義優鮮水產電商平台」及「台灣好農×嘉義優鮮跨境電商專區」特別推出年節限定組合及優惠，除了期間購物免運，也提供跨境配送服務，讓海外消費者輕鬆選購嘉義優鮮好物。

