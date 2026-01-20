啦啦隊員遭控是小三 她否認後宣布「退團」又爆爭議

嘎琳遭網友指控當小三引爆爭議，否認後宣布將退出樂天女孩。（翻攝自嘎琳IG）

柳柳（柳昕妤）被粉絲亂爆是小三，雖然瞬間造成傷害，不過好在她趕緊發強硬聲明否認，馬上止住謠言。過往也有啦啦隊曾經歷如此遭遇，掀起了各式波瀾。

去年網上瘋傳「小龍女」霖霖（李芷霖）介入網友13年婚姻，附帶私密照與支付寶紀錄引發熱議。霖霖喊冤，坦承私密照是與球員前男友林庭謙交往時被拍，質疑流出動機並自證清白。今年初，士檢偵結認定許姓網友散布不實影射與私密影像，依誹謗、個資法正式起訴。

霖霖捲入介入婚姻與私密照外流風波，士檢偵結起訴涉散布不實內容的網友。（翻攝自霖霖IG）

樂天女孩嘎琳（胡佳琳）遭自稱是富商黃苡峻正牌女友的網友爆料是小三，嘎琳否認並宣布約滿將退出樂天女孩，又被爆赴美參加活動靠信用卡升等豪經艙，讓樂天出面回應「放過她吧。」

Dora被影射涉富商小三傳聞後神隱請假，確定不續約並轉向短影音發展。（翻攝自Dora IG）

李怡貞律師在節目爆料某啦啦隊員當富商小三，在男方家客廳曬內褲，還懷孕墮胎，網友依線索懷疑是樂天女孩Dora（洪葳），她神隱請假多場應援活動後宣布不續約，轉戰短影音市場。

