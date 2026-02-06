啦啦隊女孩年節送暖！她「摔車全身傷」堅持做一事 感動內幕曝光

四季線上／陳軒泓 報導

農曆新年將至，啦啦隊女孩各務礼美奈、十一、飛飛、貝拉，化身「愛分紅」公益大使，為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包，讓他們年節不飢餓，也能平安過好年。日前騎車摔傷的啦啦隊女孩飛飛，更是帶著全身傷，也堅持要來做公益。

啦啦隊女孩貝拉（左起）、各務礼美奈、飛飛、十一合體做公益（照片提供：紅心字會）

飛飛幾天前因雨天騎機車而打滑摔倒，造成左手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷，她表示，摔車當下，自己還強忍疼痛爬起來騎車去醫院，回家的路上回想摔車的過程才難過的哭出來。現在每天都會乖乖去醫院換藥，也有去廟裡拜拜。不過她仍展現熱心公益的一面，出席活動送暖，飛飛說，每一份年菜的背後，都是一句未曾說出口的關懷「你們並不孤單，今年，我們一起過年。」

啦啦隊女孩飛飛（右二）摔車全身傷仍出席公益活動，好友各務礼美奈、貝拉、十一獻上關心（照片提供：紅心字會）

台日混血的啦啦隊女孩各務礼美奈表示，弱勢家庭裡的小朋友，在大家歡慶春節時，無法擁有一家團聚圍爐之外，就連象徵新年祝福的壓歲錢紅包也沒著落時，覺得很替他們感到心疼，她提到自己小時候過年最期待的就是收到大人給的新年紅包，滿心的喜悅，還會壓在床頭下當壓歲錢，睡覺還會時不時的拿起紅包來看。至於過年的行程，她也分享，年節期間會去拜拜、點光明燈、安太歲。

啦啦隊女孩號召大家做愛心（照片提供：紅心字會）

