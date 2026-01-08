啦啦隊女孩搭小黃遇驚魂！詭異司機碎念「埋骨法術」想下車還反鎖門

娛樂中心／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女孩怡琪遇上詭異小黃司機。（圖／翻攝自IG @ichi.527）

搭乘小黃原本應該是便利的日常行程，卻也可能暗藏風險。中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊員怡琪，近日於社群平台分享一段搭車驚魂經歷，引發網友高度關注。她透露，日前搭乘高鐵站排班計程車時，遇到司機行為異常，不僅沿路喃喃自語，甚至在她要求提早下車後將車門上鎖，讓她一度陷入極度恐慌，所幸最後平安脫困。

怡琪心有餘悸形容司機一連串詭異行徑。（圖／翻攝自Threads @ichi.527）

怡琪在社群Threads上傳影片並還原過程，表示一開始上車時，司機語氣正常，詢問目的地後便啟程，並未讓人起疑。然而行車途中，司機開始低聲碎念，原以為對方只是自言自語、念經或說故事，並未多加理會。直到司機口中反覆出現「埋骨」、「法術」等令人不安的字眼，她才逐漸提高警覺。



更讓她感到不對勁的是，司機途中突然再次詢問目的地，還拿出第二支手機重新輸入地址。察覺情況異常後，怡琪立刻請求司機在前方路邊讓她下車，卻發現車輛不僅持續行駛，車門也被上鎖，無法自行開啟，讓她瞬間心跳加速。面對突發狀況，怡琪保持冷靜，趁著行車途中拍下司機的營業登記證，並立刻傳給友人，交代若自己遲遲未回報，請立即報警協助。



期間司機行為更加詭異，不但在等紅燈時不斷敲打窗戶與排檔桿，還曾行駛一半突然停車，讓她始終處於高度緊張狀態。好不容易成功下車後，司機竟突然自稱「遭國防部侵害，被植入電子裝置，是電子機器人」，一連串離奇說法讓怡琪當場傻眼，也更慶幸自己及時脫身。

廣告 廣告

怡琪貼文底下竟有其他中信兄弟啦啦隊員留言，表示也搭過該司機的車。（圖／翻攝自IG @ichi.527）

事後她將經歷分享上網，沒想到留言引出同為中信兄弟成員的牛奶、盈瑩與莎莎，牛奶心有餘悸表示「我搭到她兩次的車，我嚇死，我也有錄影欸，好死不死我搭過2次⋯⋯而且都突然打車子跟罵髒話。」，莎莎則說「我某次去排練也是搭排班的 也遇到怪怪的 從此我都去樓上叫uber。」盈瑩也說自己曾搭過她車。網友也留言「找Uber比較妥」、「還好有危機意識，趕快下車是對的」

更多三立新聞網報導

國際影后張曼玉傳將參戰《浪姐7》遊說半年、量身客製舞台 影迷全嗨翻

蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師

TWICE維密超辣寫真照公開！子瑜全新內衣照曝光 Momo豐滿尺度藏不住

韓籍啦啦隊女神才來台發展！遭目擊與球星爆緋聞 還未避嫌飛機上吵架

