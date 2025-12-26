啦啦隊女孩爆激烈衝突！她忍不住哭了 黃鐙輝有感而發

《菜鳥仔 NICE PLAY》為全世界第一檔「台語」啦啦隊養成的實境節目。（圖／公視台語台提供）





由黃鐙輝、若潼在棚內擔任主持人及觀察員的台語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔ＮICE PLAY》，10位菜鳥仔在27日面臨第一次「毫無人性」的淘汰，不僅要接收隊友的指控，還要忍受隊友的不滿，各種情緒讓黃鐙輝都捏把冷汗，直呼：「好像在坐雲霄飛車」。

小茉、糖糖、露娜、波波 在富邦悍將應援團團長Travis指導下挑戰創作應援詞。（圖／公視台語台提供）

第五集「一枝草，一點露。抬頭看看，夢想就在不遠方。」10位菜鳥仔在富邦悍將應援團團長Travis指導下，首次挑戰創作應援詞，為職棒台鋼雄鷹二軍和高雄普門高中友誼賽，分兩組展開一場應援對抗。雙方為兩隊球員打造專屬的應援口號、動作，當天澄清湖球場不只場上球棒火熱，應援台上的戰火也一觸即發，時任台鋼應援團團長的奧丁也現身陪伴，菜鳥們從往日合作變對抗，真實體驗球場上的緊張熱血。

為了順利通過測驗，每一位菜鳥仔在每個環節都繃緊神經，尤其是在第二次的舞蹈期中驗收，總監陸筱晴嚴格規定10個人動作必須整齊，只要1人不同就要重新來過。本就不擅長舞蹈的露娜，多次被點名，導致大家不斷重跳，波波對此相當不滿：「可不可以跳對？我不要一直重跳」，露娜也因為多次被點名，在表演跳舞中激動落淚，陸筱晴對此趁機教誨，表示不該把情緒帶到表演舞台上，「就算跳到哭，還是要繼續跳」，顯示她身為職業啦啦隊的「頂真」精神。

中信應援團長小白與吉祥物小翔現身台中洲際棒球場為菜鳥仔們加油。（圖／公視台語台提供）

經過一段時日的培訓、競賽，菜鳥仔終於在第六集「天再高，也會迎來落腳的風。夢再遠，也總有人會先降落」面對嚴峻的淘汰，評選標準除了前五集的各項表現外，還有最考驗人性的成員互選淘汰。當菜鳥仔看到自己被其他人選為「不想共事」，集訓相處時累積的不滿一觸即發，毫無保留的坦白讓部分成員走心、落淚，甚至提出疑問，現場氣氛降到冰點，相當尷尬。

華華、波波、露娜、建宇為職棒台鋼雄鷹二軍和高雄普門高中友誼賽應援努力練習。（圖／公視台語台提供）

職棒味全龍啦啦隊員的小螞蟻，在棚內看著菜鳥仔鬧翻、淘汰，難過的想起過去隊友慘遭淘汰的回憶，一時情緒湧上的頻頻拭淚。讓一路見證菜鳥仔成長的黃鐙輝有感而發，「他們的終點站都還沒到，他們都還在繼續飛，只是他們現在的路線不同」，獻上衷心祝福。擁有6年啦啦隊經歷的若潼也說，雖然難過，但因為是比賽，一定會有人被淘汰，「不管今天被淘汰的是誰，大家一定會捨不得，因為一起生活一起練習很多時間」。

舞蹈課結業式集訓苦練的菜鳥仔們展現燦爛笑容。（圖／公視台語台提供）

