啦啦隊女孩車禍掛彩 帶傷堅持做公益

啦啦隊女孩各務礼美奈、十一、飛飛、貝拉近日化身「愛分紅」公益大使，為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包，讓他們年節不飢餓，也能平安過好年。日前騎車摔傷的飛飛，帶著全身傷也堅持要來做公益，她說，每一份年菜的背後，都是一句未曾說出口的關懷。

飛飛表示，前幾天下雨，騎摩托車時打滑摔車，左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷。摔車當下她強忍疼痛爬起來騎車去醫院，回家的路上回想摔車的過程，才難過地哭出來。現在每天都會乖乖去醫院換藥，也有去廟裡拜拜。

各務礼美奈說，小時候過年最期待收到大人們給的紅包，會壓在床頭下當壓歲錢，睡覺還會時不時的拿起紅包來看。台日混血的她很喜歡過年，會去拜拜、點光明燈、安太歲，坦言自己不會特別控制食量，因為運動量很大，所以不怕胖。

馬來西亞籍的貝拉會回大馬過年，還跟女孩們相約一起「撈生」，拿筷子將食材高高撈起，象徵風生水起，越撈越旺。十一則說，「別人都是吃一小碗，我是吃一整晚。」笑稱跟家人圍爐時，不知不覺的就吃了一整晚。