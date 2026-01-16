啦啦隊女孩遭定位追蹤！林沁曝粉絲行徑 籲「追女孩保持適當距離」

【緯來新聞網】富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員林沁今（16日）舉辦單曲〈數到七〉發布記者會，好友檸檬、奶昔現身站台，都有看到中信兄弟Passion Sisters成員「牛奶」王儷潔愛車被裝定位器的新聞，呼籲粉絲「追女孩的過程要保持適當距離」。

林沁自認沒遇過怪粉絲。（圖／首湛創意提供）

林沁表今迎接25歲生日，特地在大巨蛋秀泰影城舉辦單曲及生日記者會，原以為偶像王心凌到場祝賀，結果是隊友檸檬、奶昔，瞬間面露失望，檸檬只好搞笑自稱是「小王心凌」，而奶昔則很感性，替林沁圓夢哭得一把鼻涕一把眼淚。



近期，牛奶因被裝定位器造成啦啦隊女孩的驚恐，林沁認為粉絲有禮貌又很尊重自己；檸檬坦言，有部分粉絲相對狂熱，在活動期間會一直跟著，但他們其實只是想拍照，「他們可能不是故意想跟，但女孩還是會害怕，會跟他們說『不要再跟了，不然就會知道我家住哪裡，這樣不好喔』」。

廣告 廣告

林沁好友奶昔（左）、檸檬（右）特地站台。（圖／首湛創意提供）

奶昔認為粉絲多出於好意，會想護送她們上車或是捷運站，「其實我們在上班的地方好好說再見，就是最好的陪伴，我覺得保持良好距離，雙方都會有良好互動」。另外，檸檬也是有車一族，不過車子目前停在員林老家，打趣說：「如果真的有被裝，會去找我媽！」林沁也有定期驗車，若是有問題應該都會被通知



過去傳出不少藝人收到娃娃禮物，檸檬有和粉絲說自己家裡擺不下任何東西，「給我吃的就好」，林沁和奶昔則直呼沒想過這件事，「我們的粉絲都很愛護我們，相信他們不會做這種事」。

更多緯來新聞網報導

關韶文做完正顎手術又有新危機 34歲巨擔心這件事情緒低落

受超夯動漫《NANA》影響 Marz23翻唱中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉