啦啦隊女孩遭裝定位器！李雅英呼籲理性追星 突曝被下封口令

李雅英出席活動。(記者林欣穎攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦啦啦隊韓籍女神李雅英今(15)日出席與品牌合作的粉絲見面會活動，現場擠滿粉絲展現高人氣。而近日傳出中信兄弟的啦啦隊成員牛奶車子被裝定位器，李雅英被問及此事也做出回應。

李雅英被問及之前是否有過被跟騷經歷，李雅英表示在外都有翻譯姐姐跟著，住處也有層層把關所以相對安全，她也呼籲粉絲理性追星，「大家真的是很喜愛她們(指啦啦隊)，但就是不要到跟蹤的程度的話，其實這樣子一起的相處的感覺會更好」。

農曆春節將至，李雅英提到這次過年會跟家人一起過，家人會到台灣一行人要去高雄旅遊，李雅英也說會包紅包給家人，並笑說會「裝滿紅包袋」。李雅英也提到因為她太常將「喜歡許光漢」掛在嘴邊，被公司發出「禁愛封口令」，要她別再說了，她也幽默回應公司：「我真的很抱歉」。

