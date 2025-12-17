啦啦隊女孩驚傳收到「已被吃過食物」 球團宣布嚴格要求

許多經紀公司對旗下藝人收禮物都會有嚴格要求，其一是不收過於高單價的禮物，其二也是為了保護藝人，但近年公司對於台灣粉絲常睜一隻眼閉一隻眼，盡量滿足粉絲的期許。昨(16日)樂天桃猿啦啦隊成員黃禹菡則透露，因有成員拿到吃過的禮物，球團宣布即日起會嚴格控管粉絲送禮行為。

黃禹菡昨發黑底文表示，近期有隊友收到已開封、且疑似已經被吃過的食物，「故從今開始，球團嚴格執行，為了安全和身心健康，請大家送禮物或想給女孩東西，統一放置櫃檯上並貼上便利貼，或是女孩身邊有經紀人才可給予，其他時間一律不收」。

黃禹菡補充，為了配合球團指示，上下班路往後不拿禮物，又因為近期流感多，可減少接觸機會避免傳染感冒，感謝大家配合。見此，網友回應：「嚴格的好！少了一堆變態想作亂，又能加強人員的安全維護」、「送吃過的食物真的很噁心，不然就是不要收食物，真的很想知道送吃過食物的人心態到底是怎樣」、「環境被玩壞了」、「丟人現眼，害群之馬。給你方便當隨便」。

外型宛如洋娃娃的黃禹菡先前曾疑似為嘎琳緋聞案有內鬼發聲，無奈暗指：「真的快瘋了…可以不要假裝妳很挺她嗎？在背後弄她的不就妳，安靜很難嗎？我真的快受不了。」而被影射的琳妲（林羿禎）10月則發文澄清「我今年上新聞版面已經夠多了，我哪裡來的資源跟媒體交換八卦，我在這行十幾年 從來沒有害過人」，有網友回：「今年又出事，有一些人都會自以為言之鑿鑿的指向妳，真的辛苦了，扛得住這麼多惡意言論」，琳妲再次解釋：「我是扛得住，因為我沒做錯任何事」。

