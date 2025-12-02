啦啦隊女孩「邊化妝邊開車」追撞 剛買3個月下場慘

笑笑邊開車邊化妝追撞，剛買3個月下場慘。（圖／謝采恩攝）

啦啦隊女孩笑笑同時效力職棒樂天桃猿「Rakuten Girls」，也在職籃台啤雲豹「電豹女」應援，個性活潑的她，更經常受到綜藝節目邀請。日前她在節目《姊妹亮起來》提到，曾一邊開車一邊化妝不慎撞上前車，所幸對方車輛、駕駛沒有大礙，但下場十分慘痛。

笑笑表示，有一次開車在趕通告，因為當天不小心晚起床，就帶著化妝包在車上，由於住家到攝影棚的車程大約一小時，所以決定邊開車邊化妝。怎料，當她剩下最後一個步驟畫眼線時，「我就把後照鏡翻來當鏡子，想說反正已經要下交流道了」，結果剛畫完就聽到「蹦」的一聲。

笑笑補充，她是一邊開車一邊畫眼線，再一邊切換車道，但沒注意到前方已經塞車，「因為我遠遠看，我邊畫的時候，我是看到還有一段距離」，想不到切完車道就直接撞上前車，當下腦袋瞬間一片空白，整個人撞上方向盤，她的車頭也被撞凹、前檔有些鬆落，隨後立刻打雙黃燈，下車與遭撞駕駛道歉。

所幸對方車輛、駕駛沒有受到傷害，對方也覺得她的車損比較嚴重，提醒她要去修車。結果笑笑透露，當時她的車才剛買3個月，而且保險沒有保障自己，「因為我是保如果我撞到別人，人家的車有事，我是可以拿保險賠人家的車，但沒有保自己的」，最後只好自己負擔損失。此外，她還提到對爸爸隱瞞撞車的真實原因，「我是說我因為太累了，沒有看清楚，所以我才撞到，所以我爸爸到現在都還不知道我那一次出車禍，是因為邊化妝邊開車」，令在場來賓都覺得驚險。

★中時新聞網提醒：危險行為，請勿模仿。

