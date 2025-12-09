啦啦隊女神不怕徒手打蟑螂 楊若歆自認大膽王：靠傻勁！

【緯來新聞網】啦啦隊女神楊若歆今（9日）出席科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》擔任一日店長，楊若歆笑說從小就很喜歡童話人物愛麗絲，「她富有好奇心，喜歡新鮮事物，我也是喜歡勇於挑戰新事物，我的個性也是如此，真實生活中我就是大膽王，曾徒手打蟑螂，潛水、登山都是我休閒的日常，好友都說我是傻大膽啦，我則認為做事有時需要靠一個傻勁，才有動力的勇敢完成！」

啦啦隊女神楊若歆出席互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》擔任一日店長。（圖／詠威互動科技提供）

日前才剛忙完10場巡演舞台劇「愛麗絲」，飾演的角色就是愛麗絲，楊若歆說：「真是太有緣了，很不可思議耶，接到邀約時，我正穿著愛麗絲戲服，準備上台演出，當下全身還起雞皮疙瘩呢，也許是有緣吧，感覺是被召喚要來闖仙境。」提到愛麗絲光影互動展，楊若歆表示，「首次體驗，超新鮮的，整個展場就如走進童話世界，十分的夢幻，感覺真的要開始華麗的冒險旅程，特別是在五米高的空間，與光影互動沉浸，一度有錯覺置身仙境中，真是太神奇了！」



楊若歆並說：「我就是一個充滿著童心的女生，在心中住著小公主，保持赤子之心，樂於助人，有時候因為善良被傷害，但我不會因此而氣餒，仍會用真誠的心對待一切。」日前與好友約唱KTV，在捷運站出口，看到一個女生坐在階梯披頭散髮的低聲哭泣，當時很晚了，猶豫了一下，最後自告奮勇的上前關心，上前安慰扶起快暈倒的女生，得知她為情所困，後來還邀她一起到KTV跟好友一同歡唱，兩人還因此成為好友，「也許因為自己常有著莫名的勇氣，讓我能勇敢追逐自己想做的事情，盡力做好做滿！」

啦啦隊女神楊若歆出席互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》擔任一日店長。（圖／詠威互動科技提供）

剛自韓國旅遊返台，除了忙著奔波球場演出，在抖音擁有百萬粉絲的知名「串樂隊」擔任鼓手，自創的舞鼓秀，為自己闖出一片天，楊若歆並分享啦啦隊甘苦談，平日耗費大量時間練舞，每次演出都當成舞蹈大賽來看待，身為舞蹈總監負責編舞與教舞，曾傷到脊椎，抱病上場演出，看到大家熱情回應，感到很有成就感。



楊若歆也不忘最愛的歌唱，去年推出單曲〈迷霧之謎〉，至今仍在構思新作，楊若歆表示原本已進行第三首單曲，但太龜毛要求完美，不斷的有新想法，因而捨棄原本的新歌，覺得自己好像有點貪心，「但我實在不希望為了趕推出新曲，而降低標準，對粉絲也是不公平，所以最後仍是選擇繼續的孵蛋，希望新單曲早日推出！」



《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》開展至2026年1月25日，官方售票平台、KKday、Klook熱賣中。

