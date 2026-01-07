啦啦隊女神不藏了！忍半年「宣布新身分」親揭喜訊：期待非常久

記者徐珮華／台北報導

富邦啦啦隊「Fubon Angels」沁沁以本名「林沁」踏入歌壇，推出個人首張單曲〈數到七〉。歷經花蓮太平洋國際龍舟節、樂團祭，並與搖滾樂團夕陽武士共演後，終於迎來單曲發佈的重要時刻，她坦言：「期待這一天真的非常久了，雖然公演時面對很多人，但我覺得沒有錄單曲、唱自己的歌那麼緊張。」

林沁以歌手身分出道，推出新歌〈數到七〉。（圖／首湛創意提供）

林沁分享第一次聽到〈數到七〉旋律時就被深深吸引，「旋律很活潑、很有能量，加上歌名跟我名字的諧音，當下真的有一種『天啊，這首歌寫著我的名字』的感覺，我一定要把它唱好。」她也希望把這份自己喜歡的能量分享給粉絲，「就像歌詞一樣，數到七，烏雲就會飄走，讓每一天都充滿能量。」

「七」象徵幸運與完美，在球場上總是散發正能量的林沁，也將這份陽光延續到音樂作品中。〈數到七〉透過一數到七的過程，沉澱情緒、累積能量，讓幸運隨時啟動，展開全新的一天，讓歌聲陪伴大家微笑向前，感受愛與陽光的溫柔。

林沁半年來反覆練習新作品，獲得製作人肯定。（圖／首湛創意提供）

林沁坦言作品籌備期超過半年，「除了上課，我幾乎無時無刻都在唱，洗澡、做事、開車、通勤的時候都反覆聽，還會自己錄音，回去聽自己唱得怎麼樣，再修正。」直到有一天聽到製作人肯定她的進步，「老師說我音抓得很準，那一刻真的很感動，也讓我更有信心繼續努力。」她笑說自己是很需要被鼓勵的人，「被誇有進步的時候，動力真的會加倍。」

