啦啦隊女神來台變了？「丟掉偶包」更親民做自己！台韓文化差異掀熱議

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日有網友在臉書上表示，近期韓國論壇正熱烈討論「台灣到底對韓國人做了什麼？」提到韓國啦啦隊過去有專業和完美形象，但近期越來越多啦啦隊隊員來到台灣，形象轉變成親民，網友分析自己看法，認為「人在什麼樣的環境裡，會被允許成為什麼樣的人。」貼文引起大量網友附和。

近日有網友在臉書上表示，提到韓國啦啦隊過去有專業和完美形象，但​​​​近期越來越多啦啦隊隊員來到台灣，形象轉變成親民。（圖／李多慧、李雅英IG）

網友提到最近看到一個專門討論韓國啦啦隊的YouTube影片，剪輯了李多慧、安芝儇、李雅英等人在韓國與台灣的差別，他們過去是不容出錯的女神，如今越來越「諧」，丟掉偶包，就算中文發音很怪也不在意。如此重大的轉變讓韓國網友們大感震驚。

廣告 廣告

網友分享自己的觀察，他認為韓國的啦啦隊競爭激烈，訓練嚴苛，高度專業的體系下對形象管理也很嚴格，所以隊員被包裝成女神形象，高度緊繃。而台灣的啦啦隊是「一起參與氣氛的人」，這並不是女神們的形象崩壞，而是高容錯環境。

網友分享4個關鍵，台灣允許喘一口氣，不完美也不會被否定；第二，台灣娛樂文化喜歡失控和臨場反應；第三，台灣美食吸引力太強，讓女神們忍不住要分享；最後一點，因為中文不流利，所以沒有「完美」率鏡，反而拉近距離。

網友們也留言分享言論「阿勇真的漂亮又搞怪，有趣的靈魂難尋啊」、「是國情不同，讓這些啦啦隊員們能更做自己，腳受傷有人關心、會被球迷們餵食和請客」、「只希望這樣美好溫暖的台灣可以一直存在…」不過也有網友認為，「這是對高級人種的包容感」或是單純的媒體操作。

更多FTNN新聞網報導

冒充李多慧吸10萬讚！隔天「突然開始賣蘋果」 詐騙帳號遭檢舉下架

李多慧新加坡旅遊被台灣粉絲請客！ 喊話「我記得妳們的臉」返台尋人

網傳代言價碼破500萬？李多慧遭廠商賴帳 判決意外揭露「真實行情」

