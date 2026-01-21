啦啦隊女神傳護花使者開名車接送 香閨獨處4小時全被拍

柳柳傳出身邊有護花使者出現。(圖／yuxyndi Instagram)

味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員柳柳（柳昕妤），去年被爆出曖昧已婚有3個小孩的富二代，讓她緊急發聲明澄清是子虛烏有，並且揚言喊告，就在事件落幕近半年後，被拍到一名輕熟男開著BMW接送，還在柳柳家獨處4小時，讓外界相當好奇兩人關係。

根據《鏡週刊》報導，一名輕熟男開著BMW出現在柳柳住處，手上拿著兩杯飲料的他，直接進了柳柳家門，兩人相處將近4小時後，一同外出到附近的便利商店購物，接著又小聊一番，該名男子才驅車離開，其實早在前幾天，兩人也被拍到以相同的模式進行互動，關係相當耐人尋味 。

柳柳去年8月遭爆料與已婚、有3個小孩的富二代出國旅遊，當時她緊急發聲明否認此事，強調兩人並無特殊關係，一切指控都是子虛烏有，對於爆料者散布不實言論，則是提出加重誹謗等刑事告訴，藉此證明清白，爆料者意識到事態嚴重，趕緊發出聲明道歉認錯，強調自己「過度迷戀啦啦隊」，才會做出如此荒謬的行為，這才還給柳柳一個清白。

柳柳加入啦啦隊後，人氣逐漸攀升，未來發展備受看好，如今傳出疑似在外碎嘴，輾轉傳回球團後，引發內部對於她的評價有所改變，目前呈現約滿不續的狀況，還傳出疑似從小龍女陣容中被移除，不過也有說法指出柳柳已經紅到韓國，傳出有望到當地發展，至於說法是否屬實，仍有待本人說明。

柳柳對於爆料者散布不實言論提出加重誹謗等刑事告訴。(圖／yuxyndi Instagram)

