啦啦隊女神公司老闆遭砍不治！凶嫌持西瓜刀4刀奪命 依傷害致死罪起訴

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

啦啦隊女神河智媛所屬公司Mugen無限夢想老闆詹智能，今年8月4日在台中豐原一家超商前遭一名黃姓男子持刀攻擊手腳，造成失血過多送醫後仍不治。台中地檢署於日前偵結，依傷害致死罪起訴黃姓凶嫌，全案移審台中地院，預計將由國民法官審理。

黃姓凶嫌埋伏在超商外，待詹智能走出超商，立刻掏出西瓜刀上前砍殺。（圖／翻攝畫面）

台中地檢署查出，41歲凶嫌黃姓男子於8月4日清晨，從台北向53歲同行者康男借車南下台中尾隨詹男，抵達台中豐原後，見詹智能的車停在豐原區南陽路一家超商外，人進到店內消費，黃男便在門口等待時機下手。

廣告 廣告

待詹智能出超商後，黃男便手持辣椒水噴向詹男臉部，並持預先藏好的西瓜刀衝上前，砍向詹智能左手、左腳各2刀，經超商店員嚇阻報警，黃男才停手並落跑。而詹智能因膕窩（膝蓋後側）傷勢傷及動脈，導致出血性休克，緊急送醫後仍宣告不治。

Mugen無限夢想老闆在超商前遭一名黃姓男子持刀攻擊手腳，造成失血過多送醫後仍不治。（圖／翻攝畫面）

事發後，黃男帶著帶著犯案凶刀到台中二分局永興派出所自首，聲稱因不滿詹男騷擾女友才尋仇，豐原警分局將他帶回釐清案情，檢方複訊後依殺人罪向法院聲請羈押禁見獲准。經檢方偵辦後，依據證人證詞、相驗報告等證據，日前依傷害致死罪嫌將黃男起訴。

更多FTNN新聞網報導

樂天三本柱合體化身壽司師！一日店長吸粉無數 明年動向成焦點

「樂天三本柱」留不住？老闆遭刺身亡傳公司陷財務危機 河智媛暖心回應了

韓國球迷最愛啦啦隊排名曝光！「AI女神」李珠珢奪冠 李多慧竟墊底

