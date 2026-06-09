啦啦隊女神出包！目的地誤設「高鐵台中站」車資飆近5千元結局曝

「Passion Sisters」成員牛奶。（圖／翻攝自IG @milk821125）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員牛奶擁有甜美外型與活潑個性，平時經常透過社群分享工作與生活日常，深受粉絲喜愛。沒想到她9日在Threads自曝鬧出一場超糗烏龍，差點搭錯車一路南下到台中，看到近5000元的車資金額，讓她忍不住直呼：「我今天是眼盲！」

牛奶在Threads發文分享當天的驚魂記，表示自己結束台北工作後，原本打算搭車前往台北車站轉乘高鐵返家，沒想到一上計程車，司機突然開口問她：「要去台中嗎？」，當下牛奶還一頭霧水，心想司機怎麼會知道自己要回台中，直到仔細查看叫車資訊後，才驚覺自己竟然誤把目的地設定成「高鐵台中站」。

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牛奶還原事發經過。（圖／翻攝自IG @milk821125）

她透露，當時系統顯示的車資竟高達近5000元，讓她瞬間嚇到，趕緊想修改目的地，無奈系統不允許直接更改，她只好取消訂單重新叫車，所幸最後還是同一位司機接單，才化解這場烏龍。

由於重新叫車耽誤時間，牛奶一路擔心趕不上原本預訂的高鐵班次，甚至以為車票時間已經過了，緊張地向站務人員求助，沒想到站務人員查看車票後發現，她搭乘的列車其實是晚上6點半發車還有時間進站，讓她哭笑不得地寫下：「我今天是眼盲」。貼文曝光後立刻吸引網友們朝聖留言，慶幸及時發現錯誤，「好險司機有問，不然一覺睡起來，真的到台中了」，還有網友笑稱，牛奶的遭遇簡直完美詮釋經典廣告台詞，「妳累了嗎？」

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