啦啦隊女神剪去15年長髮！22歲勇敢嘗試短髮 全新造型驚艷

熊霓剪掉留15年長髮，短髮新造型曝光。（圖／翻攝自IG @michelle02_14）

「樂天女孩」人氣成員熊霓，憑藉甜美臉蛋與32E火辣身材，在球場內外都擁有極高人氣，是許多球迷心目中的啦啦隊女神，平時也相當親民，不時會透過社群平台分享工作花絮與生活點滴。熊霓今（28日）在Instagram上傳一段短片，公開自己剪髮的全過程，並正式宣布告別長髮，以全新短髮造型亮相，立刻引發粉絲熱烈討論。

影片中可見，熊霓原本留著一頭飄逸長髮，在設計師巧手下大膽剪去，最終換上俐落的耳下短髮，長度約落在肩頸之間，搭配髮尾微微外翹的設計，整體風格清爽又不失女人味，讓她的五官更加立體，氣質也顯得更加成熟自信。

熊霓也在貼文中分享心情表示：「終於鼓起勇氣做一件一直想做很久的事情，睽違15年再次剪短髮，年輕想體驗就去嘗試～不管是生活還是自己都值得好好被對待！」，她直言：「22歲的我，選擇不再猶豫，剪掉的是長髮，留下的是勇氣，很喜歡現在的自己，也很期待接下來的每一步 」，字句間流露出對自我成長的肯定。

此外，熊霓也特別感謝為她操刀的髮型師，直呼對方是「神之手」，並表示對方不僅技術高超，更給了她嘗試改變的勇氣。全新短髮造型曝光後，粉絲紛紛留言大讚：「好看耶」、「哇塞，好不一樣喔」、「2026美麗爆擊」、「這短髮～真是超適合現在的妳啊！超亮麗」、「長髮，短髮我都愛」、「怎麼辦，變的更好看了欸」、「好適合妳」。

