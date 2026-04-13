啦啦隊女神同框野獸！遭網酸「又矮又胖」 李雅英怒了霸氣喊1句挺爆

娛樂中心／黃韻璇報導

吳丹丹PO出與林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評，她回應「你以為我不想要有大長腿嗎？」（圖／翻攝自吳丹丹Threads）

中華職棒新球季即將開打，富邦啦啦隊Fubon Angels今年迎來27人的龐大陣容，韓援除了原本就高人氣的李雅英、李珠珢、南珉貞之外，今年還有重新回歸的李晧禎，以及來自韓國職棒起亞虎啦啦隊的朴星垠。除了韓援之外，富邦的本土啦啦隊成員人氣也相當高。然而成員吳丹丹13日卻在網路上遭酸民攻擊，酸她「又矮又胖」，韓籍成員李雅英也跳出來力挺好姐妹。

富邦啦啦隊Fubon Angels除了中職富邦悍將的應援工作外，在籃球季時也要替富邦勇士應援，日前富邦勇士隊「野獸」林志傑在台北小巨蛋的引退賽吸引萬人到場，賽後Fubon Angels丹丹在Threads貼出與林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評。

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對此，丹丹在社群發文「嗯～其實我也是知道我很壯，我又矮又胖，但我愛我的工作，只要公司願意給我機會，我就會努力的出現在你們面前。大家的喜好本來就不同，你以為我不想要有大長腿嗎？這樣的言論於我已經見怪不怪，我已經對自己講過無數次了，甚至說的更難聽，那一次不是爆哭不是懷疑自己。」

富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員吳丹丹不僅外型甜美，還擁有D罩杯火辣身材。（圖／翻攝自本質球迷YouTube）

丹丹接著寫道，但對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？不知道，但謝謝愛我的你們，謝謝你們為我挺身而出。輿論壓力撐過就是過了，撐不過的話⋯可能不小心就上了社會新聞，很多話可以不要這麼輕易說出口，這世界很美好，多看看美麗的事物，懂得感恩，朝著想成為的人前進，生命中很多值得關注的事情，當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦。

Fubon Angels韓籍成員李雅英也跳出來力挺好姐妹，表示「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！不管別人說什麼，你本來的樣子就是最棒的！我很尊敬你對生活的態度，你總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作! 最帥的丹丹我愛你喔」。

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