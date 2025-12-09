啦啦隊女神啾啾點頭了！陳晨威浪漫求婚告白 甜喊：有你才變成我們

（記者張芸瑄／綜合報導）中信兄弟啦啦隊成員、具有高人氣的啾啾（Julia）近日被友人揭露已答應球員陳晨威的求婚，兩人戀情因此再度成為焦點。消息由網美黃文文率先分享，她在社群曬出照片並表示求婚已獲成功，隨後中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌也在貼文下方留言祝賀。

根據黃文文的轉述，陳晨威在求婚時向啾啾表達了精心準備的告白。他提到，啾啾的背號 49 與自己的背號 98 剛好呈現「一半」的關係，認為這樣的巧合象徵兩人之間的緣分。他在告白中表示，能夠認識並遇見啾啾是上天給予的機會，並以「因為有你，才變成我們」作為結語，向啾啾提出結婚的詢問。

圖／中信兄弟啦啦隊成員、具有高人氣的啾啾（Julia）近日被友人揭露已答應球員陳晨威的求婚。（翻攝 啾啾IG）

黃文文也提到，見證求婚過程時情緒相當激動，稱拍攝鏡頭後的自己早已感動落淚，並為兩人即將步入婚姻感到欣慰。

公開的照片顯示，求婚場地選在一處布置華麗的豪華露營帳篷內，整體氛圍帶有濃厚的浪漫感。現場掛有「MARRY ME」字樣的旗幟，地面鋪滿心形紅色玫瑰花瓣，周邊點綴暖色系燈飾，以及紅白色氣球等裝飾，細節呈現出強烈儀式感，也為求婚儀式營造溫馨場景。

