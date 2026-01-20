啦啦隊女神太頂！吃飯突被陌生男請客 這「理由超害羞」讓她當場臉紅

娛樂中心／綜合報導

味全龍啦啦隊、同時也是台北戰神啦啦隊成員李恩菲（菲菲），還有「啦啦隊新有菜」之稱，近年憑藉亮眼外型與親和形象累積高人氣，Instagram追蹤數更突破45萬。近日她登上綜藝節目，意外分享多段私下的「特殊遭遇」，最後超害羞原因曝光引發熱烈討論。

菲菲坦言外出用餐時，曾遇過「莫名其妙被請客」（圖／翻攝自《綜藝OK啦》YouTube頻道）

在節目中菲菲坦言，自己外出用餐時，曾遇過「莫名其妙被請客」的情況。她回憶，某次與朋友吃飯準備結帳時，店員突然告知餐費已經被一名陌生男子買單，讓她當場愣住。事後才從店員口中得知，對方還私下反問店員：「你不覺得那女生腿很漂亮嗎？」，才決定替她結帳。

廣告 廣告

李恩菲坦言居然是因為美腿而被陌生人請客又驚又羞。（圖／翻攝自IG @aviva_1028）

菲菲聽完當場又驚又羞，坦言自己根本不知道對方是什麼時候在偷偷觀察，沒想到竟是因為美腿而被請客，這段經歷也讓現場來賓忍不住驚呼。除了現實生活插曲外，也提到網路世界給她帶來的困擾。李恩菲透露，經常收到陌生私訊，內容多半與她穿搭或腿部線條有關，甚至有人直接詢問是否願意賣「原味絲襪」，讓她相當傻眼。

菲菲表示「非常常收到私訊密我說：『菲菲妳有沒有那個原味的絲襪？可不可以跟妳買？』」坦承有不少網友對她穿過的絲襪情有獨鍾，甚至不避諱地直接發訊息詢問意願。對於這類訊息她多半選擇不回應，也從未和對方進一步接觸。主持人小豬聽後好奇追問是否有人開出具體價格，李恩菲則笑說「好像還沒有到那個地步」，強調自己未考慮回覆。



更多三立新聞網報導

賭場大亨「洗米華」入獄「陳柏霖舊愛」Mandy爆返回香港現況曝光

未播先瘋！《男公館》3分鐘辣片失控炸「核爆級男體」網狂刷：停不下來

30歲男星酒後失序！燒烤餐廳借廁所「突踹破店家木門」淪現行犯遭逮捕

吳佩慈豪門「婆婆」突遭拘留！崔麗杰5年前賭場破產 背後真實現況曝光

