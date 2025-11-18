啦啦隊女神安芝儇、南珉貞降臨高流 《下酒祭》大展韓式廚藝

安芝儇、南珉貞將現身《下酒祭》展廚藝。（圖／高流提供）

高雄流行音樂中心年度盛事《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，將於12月13日、14日 在高流海風廣場熱鬧展開。今年活動再度攜手韓國觀光公社，邀請「韓國啦啦隊雙女神」安芝儇、南珉貞親臨現場，大展廚藝獻上經典韓式下酒菜，並限量開放免費試吃。

《下酒祭》已成為南台灣入冬最受矚目的戶外主題市集。今年集結臺韓人氣下酒菜、韓國文化體驗，並邀請台、韓共十組音樂人接力演出。韓方卡司陣容堅強，包括橫跨民謠與搖滾的五組新生代音樂人，如以《料理絕配Pasta》OST聞名的女子樂團「屋頂月光옥상달빛OKDAL」，將帶來浪漫動人的韓劇OST現場體驗。

廣告 廣告

12月13日晚間更將加碼舉辦「K-pop DJ Night」，由韓國DJ與舞者帶來沉浸式派對，安芝儇也將一同現身，預計掀起高潮。活動兩天也安排了「K-pop隨機舞蹈挑戰」，邀請民眾即興尬舞。

台灣方面則有「The Chairs 椅子樂團」、「公館青少年 GGteens」等樂團登場，串聯臺韓音樂能量。現場另有江原道觀光單位及韓國水產協會進駐，帶來韓式煎餅、海鮮湯等道地下酒料理。活動全程免費入場，邀樂迷以音樂、啤酒、下酒菜交朋友。

《時報周刊CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光

胡瓜被疑玩坐氣球手滑籃籃胸部 《綜藝大集合》發聲道歉

最強霸王餐！5陸客掃桌「下秒順走鍋」 一票傻眼：好吃到連鍋都打包