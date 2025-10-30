啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢電商亮相 暗示續約進度「明年見」

韓籍啦啦隊朴旻曙、安芝儇、禹洙漢和河智媛今（30日）為電商雙11站台。

韓籍啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙、河智媛和禹洙漢今（30日）出席電商品牌活動，為雙11揭開序幕。近期河智媛、禹洙漢續約傳聞不斷，加上在台經紀公司老闆意外遇害，讓粉絲擔心兩人去留，但她們向球迷喊話「明年見」，稍微鬆口續約進度，保留未來發展的想像空間。

禹洙漢和河智媛開心賀天桃猿拿到總冠軍，朴旻曙與安芝儇則為自己打氣大喊「明年台鋼總冠軍！」

韓籍啦啦隊朴旻曙、安芝儇、禹洙漢和河智媛將會開直播與粉絲互動，共度雙11。

樂天桃猿本季擊敗中信兄弟奪冠，河智媛、禹洙漢因工作未能在現場應援，河智媛感嘆「沒有辦法在現場有點可惜。」禹洙漢也笑說，第一次待球隊就奪冠，身為啦啦隊很開心。台鋼雄鷹的安芝儇、朴旻曙則用中文大喊「明年台鋼總冠軍！」雖然合約尚未確定，但兩人承諾會繼續為球隊加油。

近期南珉貞在跳〈疾風街道〉時滑倒，表演後向朴旻曙哀號「好痛好痛好痛」，不過經過休養已稍微好轉。安芝儇日前在高雄騎腳踏車時摔倒，臀部留下一小塊瘀青，但無大礙。朴旻曙透露，經紀公司一直提醒她小心，「公司說下一個是我，一直叫我小心不要跌倒。」她也笑言，如果真的跌倒，「希望粉絲多關心我囉。」安芝儇坦言相比避免跌倒，跳舞時要更專注，尤其腳踝部份要留意。朴旻曙說：「更困難的是跌倒後，要像珉貞姊姊一樣帥氣地站起來繼續表演。」河智媛則分享平時跳舞前會拉伸，而禹洙漢也是會特別留意，尤其若比賽遇到下雨天，就要更避免滑倒受傷。

私下時間，安芝儇帶著好友李晧禎到花蓮旅遊泡湯，回顧兩人互動，她笑說當時還不知道皓禎要回台，經常聽對方分享煩惱並感受到她對台灣粉絲的思念，如今好友回歸，她十分開心，還計畫帶李晧禎到高雄走走，體現私下溫馨友情。

