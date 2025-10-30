啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢電商亮相 暗示續約進度「明年見」
韓籍啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙、河智媛和禹洙漢今（30日）出席電商品牌活動，為雙11揭開序幕。近期河智媛、禹洙漢續約傳聞不斷，加上在台經紀公司老闆意外遇害，讓粉絲擔心兩人去留，但她們向球迷喊話「明年見」，稍微鬆口續約進度，保留未來發展的想像空間。
樂天桃猿本季擊敗中信兄弟奪冠，河智媛、禹洙漢因工作未能在現場應援，河智媛感嘆「沒有辦法在現場有點可惜。」禹洙漢也笑說，第一次待球隊就奪冠，身為啦啦隊很開心。台鋼雄鷹的安芝儇、朴旻曙則用中文大喊「明年台鋼總冠軍！」雖然合約尚未確定，但兩人承諾會繼續為球隊加油。
近期南珉貞在跳〈疾風街道〉時滑倒，表演後向朴旻曙哀號「好痛好痛好痛」，不過經過休養已稍微好轉。安芝儇日前在高雄騎腳踏車時摔倒，臀部留下一小塊瘀青，但無大礙。朴旻曙透露，經紀公司一直提醒她小心，「公司說下一個是我，一直叫我小心不要跌倒。」她也笑言，如果真的跌倒，「希望粉絲多關心我囉。」安芝儇坦言相比避免跌倒，跳舞時要更專注，尤其腳踝部份要留意。朴旻曙說：「更困難的是跌倒後，要像珉貞姊姊一樣帥氣地站起來繼續表演。」河智媛則分享平時跳舞前會拉伸，而禹洙漢也是會特別留意，尤其若比賽遇到下雨天，就要更避免滑倒受傷。
私下時間，安芝儇帶著好友李晧禎到花蓮旅遊泡湯，回顧兩人互動，她笑說當時還不知道皓禎要回台，經常聽對方分享煩惱並感受到她對台灣粉絲的思念，如今好友回歸，她十分開心，還計畫帶李晧禎到高雄走走，體現私下溫馨友情。
更多鏡週刊報導
新婚生活放閃不斷 Lulu自認主動、漢典讚「貪圖她美色」
Rain驚喜宣布重返小巨蛋 歌迷嗨翻：歐爸回來了
王子爆偷吃粿粿！ 《全明星》胡宇威爆私下互動
其他人也在看
藍委脫口高登島官兵恐變同志 綠委批歧視
國民黨立委陳雪生在立法院質詢時，為爭取馬祖高登島開放觀光，竟脫口稱島上官兵因人數少且環境寂寞，「日子一久，同性戀都有可能」，引發爭議。此言論立即遭到民進黨立委陳培瑜批評為歧視同志族群，要求道歉。陳雪生則回應表示對同志並無惡意，並強調希望比照金門大膽、二膽島模式，為馬祖地方觀光帶來生機。觀光署表示將持續與國防部溝通協調開放事宜。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
台光電受惠AI業績再創高 連3季賺逾1股本
（中央社記者江明晏台北2025年10月30日電）銅箔基板（CCL）大廠台光電(2383)受惠AI關鍵材料需求強勁，業績續創歷史新高，隨高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，第3季每股盈餘11.19元，已連3季賺逾1個股本。台光電今天公布第3季財報，營收新台幣251.5億元，稅後淨利39.6億元，每股盈餘11.19元，均創歷史新高，連續3季賺逾1個股本。展望未來，台光電表示，對全產品線前景持續看好，AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。台光電表示，長期深耕HDI及高速CCL領域，技術領先、產品組合完整，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商，隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，高階產品滲透率持續上升，市占率及營收均將穩步擴大。在產能布局方面，台光電表示，2025年將陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區的擴充，總產能較2024年增加3成，同步啟動2026年新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近中央社財經 ・ 15 小時前
2025臺北溫泉季登場 蔣萬安：北投已享譽國際
【記者卓羽榛臺北報導】一年一度的「臺北溫泉季」30日熱鬧登場，臺北市長蔣萬安與市民及來自日本的貴賓共同揭開序幕。蔣萬安表示，每到入秋天氣轉涼，就會讓人想起泡湯放鬆的療癒時光。臺北溫泉季不僅是觀光盛事，...自立晚報 ・ 6 小時前
乳癌前導化療 揪出黏膜下腫瘤
台北慈濟醫院近日接獲一名61歲女性乳癌患者，在準備接受乳癌化療前，意外發現她的大腸出現黏膜下腫瘤。台北慈濟醫院跨科團隊運用"迷你探頭內視鏡超音波"釐清病灶，確認為良性後，順利排除治療疑慮。 ...大愛電視 ・ 14 小時前
誰偷吃我的名店布丁？ 73歲婦大吵還擲筊問神
國道仁德服務站，一名開車73歲婦人和大車司機爆發口角糾紛！原來，婦人懷疑放在車上，一盒台南名店布丁，被停旁邊的大車司機一群人吃掉，雙方當場大吵，婦人還誇張的擲筊希望請神明作主，但這一擲神明沒答案，最後警方在婦人車底下，找到他遺失的名店布丁。 #婦人#大車司機#口角糾紛#布丁#擲筊問神東森新聞影音 ・ 13 小時前
浪LIVE狂賀樂天封王 回饋百萬浪花等你「嗨」翻天
中華職棒封王之夜，樂天桃猿奪冠，酒紅彩帶飛舞，現場激動的應援畫面也在浪LIVE上延燒，贊助方浪LIVE直播宣布推出為期七天的「冠軍狂賀活動」，從29日零時開跑至11月4日止，祭出四款冠軍主題禮物，其中一款特製猿氣小子的爆擊禮、百萬浪花抽獎與「封王限定勳章」，號召粉絲線上狂賀。Rakuten Girls成員岱縈與溫妮也同步於浪LIVE開播，用最真摯的熱情重現封王當晚的感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
踹桌傅崐萁被告6罪！張峻嗆「很值得」喊要反告
政治中心／李汶臻報導花蓮馬太鞍堰塞湖9月23日溢流，重創光復鄉。10月27日下午，國民黨團總召傅崐萁在花蓮災區舉行重建座談會，同為受災戶的花蓮縣議長張峻，不滿自己和眾多災民沒受邀、全被擋門外，怒衝進場、狠踹傅崐萁面前的桌子。傅崐萁昨（28）日早上到花蓮地檢署按鈴控告張峻6罪狀。對此，張峻霸氣回嗆：「為了災民被告值得」，並點出「這一部分」他一定會反告。民視 ・ 1 天前
旅宿業開放技術人力、實習生制退場？勞長答
[NOWnews今日新聞]台灣產業長期被詬病出現缺工，勞動部今（30）日提出「跨國勞動力精進方案」，其中開放旅宿及商港碼頭業開放外國技術人力，必須要滿足幫一位本國勞工加薪2000元，增加一位聘雇技術人...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
Lulu大方認了：都是我主動 陳漢典「我就是貪圖她的美色」
由李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版10月31日至11月2日在國家戲劇院開演，今（10╱30）在於國家戲劇院舉行彩排記者會，新婚10天的Lulu（黃路梓茵）與陳漢典甜蜜合體，同劇演員郁方透露有次好奇問：「誰先跨過那一到鴻溝？誰先戳破那張紙？」Lulu回：「結婚以後當然都是我主動。」陳漢典也打趣說：「有時候我很積極時，她就說先不要、先不要，她很積極時，我就說先不要、先不要，後來剛好都很積極才中。」太報 ・ 10 小時前
綠營台南第二選項是謝龍介？他斷言最差後果
[NOWnews今日新聞]地方大選布局近期醞釀中，民進黨的台南、高雄市長人選備受關注，資深媒體人謝寒冰曾透露，台南綠營已經出現「賴清德支持誰，我就不支持他」的聲音。對此，國民黨立委謝龍介昨（28）日也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
五月天演唱會現「80歲暖心應援」 阿信五顆白色愛心回應跨代追星情
五月天演唱會現「80歲暖心應援」 阿信五顆白色愛心回應跨代追星情娛樂星聞 ・ 8 小時前
SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 穿上 BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列，同款老錢風單品一次看
SEVENTEEN S.COUPS 老錢紳士造型解析BOSS 全球品牌代言人、SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 於美國德州奧斯汀登場的 Formula 1® 美國大獎賽（Austin GP）現身！他身穿深色 Polo 衫搭配marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前
KTV必點電音神曲"使勁搖" 原唱大芭比加盟新公司
生活中心／綜合報導KTV必點神曲，使勁搖，想必是不少人的熱唱首選。原唱大芭比，安苡葳，在團體解散後，為了照顧中風的爸爸，演藝事業停擺許久。時隔多年，大芭比宣布，要加盟新的唱片公司，全力復出歌壇！重返最熟悉的舞台，大芭比透露，還是為了家人，希望能讓老人家在電視上，聽他的歌、看到他的身影。民視 ・ 3 小時前
經部預告修正土石採取法 增刑責遏止盜採謀利行為
（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部今天預告修正「土石採取法」第36條，針對陸域未經許可採取土石情形加重處罰，結合提高行政罰並增訂刑責，以遏止盜採謀利、破壞環境的不法行為，最高可處無期徒刑並科罰金新台幣1億元。中央社 ・ 14 小時前
雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金
財經中心／陳妍霖 莊柏驊 黃康華 台北報導電商年度最大盛事「雙11」開打，進入價格廝殺戰，「台灣樂天市場」上午才宣布，主打日本貨，最高11%回饋，「Yahoo購物」衝回饋40%，買黃金送黃金，本土電商集團PChome更放大絕，推出破盤價1.1折，最高回饋45%，甚至還有「普發現金1萬元放大術」，各家請來啦啦隊女神大pk。雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金（圖／PChome提供）找來超越三本柱安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢站台，本土電商集團PChome宣布，雙11購物節盛大登場。雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金（圖／蝦皮提供）啦啦隊女神朴旻曙大喊說，「我是11月6號在PChome直播，記得來看我」！各家搶雙11不手軟，PChome不僅推出破盤價1.1折，最高回饋45%，甚至還有「普發現金1萬元放大術」，家庭集資買家電最划算；蝦皮則找來棒球界傳奇「不死鳥」郭泓志、李多慧合體，0元免運，信用卡15%蝦幣回饋，最高回饋11111蝦幣；樂天也找來啦啦隊女神拉抬人氣，主打11大日本品牌，11%回饋，要讓消費者一次買爆；Yahoo則是購物最低一折起，最高回饋40%，甚至還有挑戰最低價，買黃金送黃金。雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金（圖／Yahoo購物提供）Yahoo台灣電子商務副總經理賴美均指出，「今年雙11雅虎購物的買氣全面飆升，我們有觀察到熱銷商品集中在3C家電、美妝、運動跟精品四大品類，其中Apple的商品跟大家電表現的特別亮眼，在單週的業績有最高成長到三倍，而統一集團的官方旗艦店也全新入駐，在食品跟美妝都有賣出相當好的成績，單日業績最高成長兩倍。」PChome網路家庭集團執行長暨網路家庭總經理 張瑜珊表示，「因為第四季還有雙11都是我們電商年度最大檔的時候 ，然後再加上普發萬元的這個買氣帶動所以我們也期待相當樂觀謹慎的看待第四季的買氣，我們會推出超速配超商快速配送，挑戰雙十一的最快配送，所以通常在PChome快速配送正品保證，跟服務品質之下，其實我們家的退貨率其實一直是很穩定的。」雙11是電商年度最大盛事，各大平台找來人氣啦啦隊女神大pk，不僅有看頭、還要提高消費者「黏著度」，更利用普發現金1萬元商機，力拚雙位數成長。原文出處：雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金 更多民視新聞報導蝦皮智取機整台被偷走！ 釣出小編留言網友笑翻台股創新高28527後翻黑！川普調降中國關稅10％ 法人分析年底行情 STELLANTIS 集團攜手 NVIDIA、Uber 與鴻海 打造 Level 4 自動駕駛車輛民視財經網影音 ・ 15 小時前
歐洲央行利率連三凍
歐洲央行（ECB）30日一如市場預期，維持基準利率不變，連續三次例會按兵不動，反映歐元區通膨接近目標和經濟成長穩健，歐洲央行短期內沒有降息壓力。中時財經即時 ・ 12 小時前
樂天桃猿》球隊封王她正在韓職應援 廉世彬被台灣球迷標註就像現場感受榮耀
樂天桃猿得2025年中職總冠軍，啦啦隊韓籍「三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛雖然沒有親眼見證到，第一時間都有收到奪冠喜訊，超級開心！TSNA ・ 1 天前
發片失言遭炎上 俐蓁沾婚變男工作跑光
職籃台北台新戰神啦啦隊出身的俐蓁，近日推出首張個人EP，其中一首單曲〈遇見愛〉MV，邀來當時正與粿粿鬧婚變的范姜彥豐當男主角，沒想到在社群平台回應范姜「謝謝我的一日男友」，遭網友怒轟，工作少了至少10個，她為此沉澱了1個月反省，還說要把「謹言慎行」4個字刻在臉上。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
籃籃被蛇嚇到「沒脖子」！阿翔遭虧「名字不會紅」要改成這2字
節目《綜藝新時代》日前前進桃園大溪拍攝，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶領來賓衣宸、畇二，一起挖掘不同於老街與豆干印象的大溪風貌。開場楊繡惠神秘宣布，要帶大家拜訪一位「超大牌人物」，更預告這位人物「不想搬家，於是眾人幫他蓋了一座島，還有自己的管理員！」讓眾人滿頭問號。抵達現場後，大家真的得親自拉竹筏才能登島，笑聲不斷。鏡報 ・ 13 小時前
民間救難機具只幫到明天！失聯者女兒痛心哭了：只想找到爸爸媽媽
馬太鞍溪堰塞湖洪災後今天第38天，災區仍有5人失聯，民間重機具、怪手明天結束後就會離開，光復鄉武昌街85巷1號失蹤林姓夫妻檔的女兒心急如焚，縣府也沒有人來安慰聯絡，想起爸媽已埋在土裡這麼多天仍找不到，她忍不住流淚，「時間愈久心愈痛」，希望政府趕快有重機具接手，只想趕快找到爸爸媽媽，還有其他人的爸爸媽自由時報 ・ 15 小時前