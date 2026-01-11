啦啦隊女神寒冬送暖做公益！親曝新計劃想深耕戲劇 許願合作吳慷仁

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

心潮麗天協會10日啟動寒冬送暖關懷行動，攜手2025 年迎來豐收年的中信兄弟啦啦隊女神衣宸，以及自新加坡來台發展藝人兆群一同投入公益，將溫暖分享給更多人。行動前往台北火車站、萬華捷運站等街友聚集熱點，發放上百份熱食、熱茶與防寒物資，提供即時而實際的協助。協會表示，寒流期間街頭容易出現失溫風險，因此持續加強關懷行動，結合熱食、防寒物資發放與避寒宣導，主動提醒街友前往就近的社會救助站與避寒據點，在尊重其生活選擇的前提下，盡力降低寒害風險。

心潮麗天協會攜手啦啦隊女神衣宸（右）、新加坡藝人兆群（左）走進街頭，寒冬送暖做公益 。(圖／心潮麗天協會提供)

衣宸表示，能夠實際到現場、親手參與分送，是一件非常有意義的事，「能付出本身就是一種幸福。」從小在父母帶領下接觸公益的她，也長期關注流浪貓狗與弱勢族群，這次實際面對街友的生活處境，讓她更深刻感受到人生的重量與溫度。

談到個人發展，衣宸坦言，戲劇與舞台始終是她最想深耕的方向，只要有演戲機會就會全力爭取，也將公益現場看見的真實人生視為表演養分，期許自己在2026年持續累積表演厚度，穩定朝演員之路邁進。至於夢想合作名單，她直言十分欣賞金馬影帝吳慷仁在角色轉換上的深度與真實，若未來有機會合作，將視為重要的學習歷程。

至於首次親自參與街頭發送營養餐盒的兆群分享，自己私下長期投入各類公益行動，曾參與流浪貓狗救援與罕見疾病族群的公益支持，也在能力範圍內持續捐款、捐贈物資回饋社會，「每一次參與，都是提醒自己去關心不同生命與處境的機會。」他也坦言，這次是第一次親手發送營養餐盒與營養品，「感覺真的很不一樣，天氣這麼冷，希望他們能感受到我們送上的溫暖。」





