啦啦隊女神愛車「遭裝定位器」 牛奶曝驚悚過程

〔記者林欣穎／台北報導〕中信兄弟啦啦隊成員「牛奶」擁有近20萬粉絲，高人氣受到不少關注。她昨(14日)深夜突然在社群平台發文，震驚透露自己的愛車竟被人偷偷裝上「定位器」，讓她嚇得直呼「好可怕」。

牛奶表示，自己的車買了一年，期間只有回原廠保養一次，後來也曾送去另一家車廠烤漆。她透露，幾個月前因連日下雨，意外發現車底、靠近後座門的下方，有一個以黑膠帶黏住的方形物體垂吊，「因為另一邊的膠帶不黏所以掉下來」。她原以為是車子零件，不敢隨意取下，便請車行代為確認。

沒想到那竟是一個「定位器」，且已呈現沒電狀態。牛奶驚恐表示：「不知道誰做了這種事……這一年我不知道被定位多久了，好可怕。」她也擔心是否能找到安裝者，向粉絲求助：「這樣報警是能抓得到人嗎？」貼文曝光後也引發熱論，有網友猜測可能是瘋狂粉絲又或者是牛奶社交圈內的人有心為之，牛奶則回覆：「可是我很少社交…」牛奶也直呼真的嚇到，「而且包的根本看不出來」。

