啦啦隊女神愛車「遭裝定位器」！警方受理調查中

[Newtalk新聞] 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員「牛奶」王儷潔擁有近28萬粉絲，昨日晚間在社群平台發文，稱愛車遭不明人士安裝定位器，長達1年毫無察覺，直到連日下雨一邊膠帶脫落才意外發現，警方目前已受理報案介入調查中。

王儷潔昨晚透過社群平台PO文，愛車準備送去烤漆，因前段時間經常下雨，發現車輛底部靠近後座門下方有黑膠帶黏著的方型物品垂吊，經車行檢查後發現是定位器，不過已經確認沒電，直言「不知道被定位多久了！好可怕」。

警方指出，市面上常見的追蹤器分為GPS（衛星）與藍牙兩種。GPS追蹤器需借助衛星訊號與行動網路，能即時且遠距離傳送位置資訊，應用於汽車防盜、物流監控等場合。藍牙追蹤器則藉由藍牙訊號連接手機，適合尋找近距離物品如鑰匙或錢包，無須月租費但距離有限。



警方呼籲，若懷疑車輛遭裝設追蹤器，應檢查底盤、輪拱、保險桿等隱蔽處。發現不明黑膠帶黏貼物或磁吸盒時，務必保持原狀並立即報警採證，切勿自行拆除，以免破壞證據。警方強調，民眾應定期檢查車輛，保障個人隱私與安全。

