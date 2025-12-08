啦啦隊女神慈妹爆「死會了」熱戀中！富邦回應：尊重個人空間

娛樂中心／綜合報導

啦啦隊女神慈妹遭週刊爆料「死會」熱戀中。（圖／翻攝自IG @j.oycee377）

富邦悍將啦啦隊女神「Fubon Angels」慈妹（彭翊慈）在IG擁有近46萬粉絲，今她被爆早已名花有主，與綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，還一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情，對此富邦回應了。

慈妹遭《鏡週刊》爆料，她正牌男友在綠島經營民宿，小倆口經常一起旅遊並共同飼養米克斯狗，也就是如此慈妹IG才會經常分享於綠島拍攝的泳裝美照。而對方外型帥氣黝黑、外型陽光身材精壯，與慈妹外型頗為速配，甚至還可以看兩人到醫美的合照。

慈妹經常在綠島曬「福利」比基尼辣照現在真相出爐。（圖／翻攝自IG @j.oycee377）

據《NOWNEWS今日新聞》報導，對於慈妹的戀情，稍早富邦育樂表示：「對於啦啦隊成員私生活領域部分，尊重每個女孩的個人空間，感謝大家關心。」

