啦啦隊女神戀愛ing！「男方是新創公司CEO」 街頭熱吻全被拍

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

啦啦隊女神黃禹菡不僅是職棒樂天女孩的一員，同時也是職排桃氣女孩的成員，近來被爆出她正在熱戀中，男方身分曝光，是新創公司的CEO，兩人還在機場低調放閃，親密互動全被直擊。

黃禹菡被爆有戀情。（圖／翻攝黃禹菡IG）

據《CTWANT》報導，上個月29日下午2點黃禹菡出席一日店長活動，活動大概在4點多結束後，她單獨前往停車場取車，車子是要價300萬元的BMW i4純電轎跑車，之後她開車前往新北市的住宅社區，短暫停留8分鐘後，車子再度開出，前往松山機場，他把車停在臨停處，牽著愛犬下車，2分鐘後，一名高大的男子出現，她見到那名男子立刻露出笑容，兩人親密輕吻，模樣甜蜜，一起回到家後，大概當天晚上9點時，黃禹菡獨自出門採買晚餐回到住處，直到隔天凌晨1點多，都沒有見到人車出入。

據悉，黃禹菡的男友姓譚，畢業於香港科技大學，2019年時與朋友一看開了數位服務公司，去年被日本某上市公司收購，目前依舊是該公司的執行董事、海外業務負責人。針對被爆出新戀情，黃禹菡方面暫時無回應。

