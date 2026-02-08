啦啦隊女神成職場第三者 他當「濫好人」錯失真愛

豎屏劇《前任，請就位》開拍，琳妲跨界出演。（圖／原來娛樂提供）





由億萬票房導演江金霖擔任監製的豎屏劇《她的手，我想牽》剛順利殺青，團隊馬不停蹄推出全新力作《前任，請就位》，正式開機。本劇由江金霖攜手資深製作人王振維打造，卡司陣容集結林昀希、卞慶華、吳岳擎與人氣女神琳妲，跨界合作強勢展開「都會情感療癒系」新篇章。

《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，由（右)卞慶華與林昀希(左）主演。（圖／原來娛樂提供）

近年積極參與戲劇演出的人氣女神琳妲表示，這次加入《前任，請就位》，能透過不同形式的演出，讓粉絲看見啦啦隊女孩在應援舞台之外的不同樣貌，讓她感到相當開心，也覺得整個拍攝過程新鮮又充滿挑戰。

監製江金霖表示：「豎屏戲劇講求的是快、狠、準的戲劇效果，就如同蝶式游泳，每一個環節都必須在高速節奏中精確到位，故事與表演才能在極短的篇幅中，依然保有情感的重量，並精準打擊觀眾情緒。」

卞慶華在豎屏劇《前任，請就位》中飾演濫好人。（圖／原來娛樂提供）

《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，講述林子軒（卞慶華飾）與紀薇安（林昀希飾）兩位情傷男女在收到前任喜帖後於酒吧邂逅，從慰藉走入戀情，卻逐漸暴露出「被需要」與「被依賴」的情感落差。當職場第三者陳可（琳妲飾）柔弱登場、頻繁介入，林子軒選擇逃避與沉默，最終錯失真愛。

吳岳擎飾演故事的觀察者，見證整段愛情的興衰過程。（圖／原來娛樂提供）

本劇以浪漫視角描繪一段看似療癒、實則撕裂的關係，也映照現代人面對依附焦慮與情感邊界的掙扎。角色設定亦為劇情注入張力，林子軒是優柔寡斷的「濫好人」，透過被依賴建立自我價值；紀薇安冷靜果斷，重視信任與界線，一旦受傷便決絕離開。陳可外柔內剛、心機深沉，由琳妲詮釋挑戰正宮地位的第三者。張宇（吳岳擎飾）則作為清醒觀察者，見證整段愛情的興衰過程。



