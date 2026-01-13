啦啦隊女神搭檔本土劇一哥 大量武打戲零替身上陣

LUVSSI新歌MV邀請江國賓演出。（圖／隻魚娛樂提供）

女團LUVSSI由菲菲、Yuri、Rina以及宋宋組成，推出新單曲〈抖一抖〉，歌曲以直率的態度與強烈的節拍為開年揭開序幕，洗腦旋律搭配高能舞步火力全開。MV邀請戲劇一哥江國賓驚演出，四位團員首次挑戰大量武打動作場面，全程親自上陣、零替身完成拍攝，從翻滾、對打到情緒演出都真槍實彈，展現新世代女團少見的硬派氣勢與專業度。

對於能與心目中經典「老大」形象的江國賓同台，成員直呼緊張及興奮，Rina分享：「從小只要回阿嬤家，就會跟著家人一起看八點檔，可以說是從小看國賓哥演戲長大的！」宋宋也表示：「從小跟爸爸媽媽一起看國賓哥的戲長大，這次能邀請他出演真的覺得特別親切又榮幸，一提到老大角色，第一個就會想到國賓哥。」

談到拍攝現場，菲菲笑說江國賓不說話時就自帶老大氣場，「但實際上人非常好，也很專業，教了我們很多！」Yuri則分享了最反差的一幕：「國賓哥一登場只是坐在椅子上就氣勢逼人，我們一開始都怕怕的不敢說話，結果他居然主動一個一個叫出我們四個人的名字打招呼，其實超親切！」她也笑說，看到國賓哥跳〈抖一抖〉舞步時完全顛覆印象，「真的很反差萌，很可愛，讓我們看到他不一樣的一面。」

LUVSSI的武打戲全程親自上陣。（圖／隻魚娛樂提供）

江國賓也直言對LUVSSI的第一印象：「四位身材都很好又很高，舞蹈動作非常俐落！」他也分享事前看了資料才知道成員們過去在啦啦隊時期就已是非常優秀的表演者，「每個女生都有很特別的個性美，她們在鏡頭前非常有自信，落落大方，連拳腳打鬥戲都沒有用替身，完成度很高、很到位，真的很敬業。」

江國賓也透露自己多年沒喝珍珠奶茶當天一口氣喝了好幾杯，在舞蹈橋段中更私下練習了多次〈抖一抖〉的舞步，自：「女孩們都很有耐心地教我這個『花甲少年』怎麼擺動身體，但我跳起來真的還是很像在做復健操。」他也大讚歌曲相當洗腦，直言一聽就忘不了，期待MV上線時能快速衝破百萬點擊。

