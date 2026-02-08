啦啦隊女神摔車受傷堅持做公益 各務礼美奈、飛飛為弱勢募年菜送暖

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】農曆新年，圍爐歡聚時刻，卻還有許多家庭、長輩難以溫飽，啦啦隊女孩各務礼美奈、十一、飛飛、貝拉，化身「愛分紅」公益大使，為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包，讓他們年節不飢餓，也能平安過好年。日前騎車摔傷的啦啦隊女孩飛飛，更是帶著全身傷，也堅持要來做公益，她說，每一份年菜的背後，都是一句未曾說出口的關懷「你們並不孤單，今年，我們一起過年。」

▲啦啦隊女孩貝拉、各務礼美奈、飛飛、十一與紅心字會長輩一起號召民眾響應捐年菜。（紅心字會提供）

飛飛表示，前幾天下雨，騎摩托車時打滑摔車，左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷，摔車當下，自己還強忍疼痛爬起來騎車去醫院，回家的路上回想摔車的過程才難過的哭出來。現在每天都會乖乖去醫院換藥，也有去廟裡拜拜。

啦啦隊女孩各務礼美奈說，弱勢家庭裡的小朋友，在大家歡慶春節時，無法擁有一家團聚圍爐之外，就連象徵新年祝福的壓歲錢紅包也沒著落時，覺得很替他們感到心疼；因為小時候，過年最期待的就是收到大人們給的新年紅包，滿心的喜悅，還會壓在床頭下當壓歲錢，睡覺還會時不時的拿起紅包來看。台日混血的她也說，自己很喜歡過年，因為可以過二次年，年節期間會去拜拜、點光明燈、安太歲，坦言自己不會特別控制食量，因為運動量很大，所以不怕胖。

▲啦啦隊女孩飛飛（右二）摔車全身傷仍出席公益活動，好友各務礼美奈（左一）、貝拉（左二）、十一（右一）獻上關心慰問。（紅心字會提供）

馬來西亞籍的貝拉，則是會回大馬過年，還跟女孩們相約一起「撈生」她說，馬來西亞華人農曆過年時的一項特色賀年食品，將多種色彩繽紛的食材擺放後，所有人拿著筷子站在周圍，一同喊著「發財啦」、「旺啦」等吉祥話並將食材高高撈起，象徵風生水起，越撈越旺！女孩十一說，習慣晚睡的緣故，所以平常就已經是在守歲了；自嘲不怕變胖，因為本來就已經是吃很多了，她說，「別人都是吃一小碗，我是吃一整晚。」所以我跟家人圍爐時，都是不知不覺的就吃了一整晚。

紅心字會理事長劉曉蘋表示，許多弱勢家庭、長輩將在飢寒交迫的情況下渡過年節，靠著冷凍水餃、包子、麵條、乾糧來果腹。紅心字會秘書長李顯文也說，環境不景氣、捐贈縮減，通膨率比以前高，加上年前各個慈善單位也湧現募資分食資源等因素，確實今年的募款、募年菜都不如預期，只能持續不斷透過勸募、宣導，讓弱勢家庭及長輩們能安心過年。

各務礼美奈說，透過「愛分紅」送年菜陪弱勢家庭跟長輩過年的關懷行動，盼他們的年夜飯都能吃得飽吃得暖，這些年菜或許不算豐盛，卻在許多家庭的餐桌上，撐起整個農曆年的安心與尊嚴。貝拉則是，很想親自下廚做一些飯菜，陪他們一起過年！飛飛也說，其實很多老人家活到一把年紀，最需要的就是有人陪，所以我回家時都會黏著阿公、阿嬤。

紅心字會表示：目前至少需要800份年菜，盼望社會各界響應，讓弱勢家庭過好年，呼籲大家年節前伸出援手，捐助善款或物資，讓弱勢家庭、獨居長者平安過好年。