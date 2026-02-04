啦啦隊女神摔車負傷做公益 送暖弱勢

啦啦隊女神飛飛攜手各務礼美奈、十一、貝拉為紅心字會弱勢募年菜送暖。

記者戴淑芳∕台北報導

啦啦隊女神飛飛摔車全身傷仍堅持做公益，攜手各務礼美奈、十一、貝拉為紅心字會弱勢募年菜送暖。

各務礼美奈、十一、飛飛、貝拉化身「愛分紅」公益大使，為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包。日前騎車摔傷的飛飛帶著全身傷，也堅持要來做公益；她說，每一份年菜的背後都是一句未曾說出口的關懷，「你們並不孤單，今年，我們一起過年」。

飛飛表示，前幾天下雨，騎摩托車時打滑摔車，左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷；摔車當下，自己還強忍疼痛爬起來騎車去醫院，回家的路上回想摔車的過程才難過的哭出來。現在每天都會去醫院換藥，也有去廟裡拜拜。

各務礼美奈說，弱勢家庭裡的小朋友在大家歡慶春節時，無法擁有一家團聚圍爐之外，就連象徵新年祝福的壓歲錢紅包也沒著落，替他們感到心疼。

紅心字會表示，目前至少需要800份年菜，盼望社會各界響應，讓弱勢家庭過好年，呼籲大家年節前伸出援手捐助善款或物資，讓弱勢家庭、獨居長者平安過好年。