啦啦隊女神朝聖SJ演唱會惹火粉絲 急下架影片道歉了

陳波波朝聖Super Junior演唱會掀起爭議。（圖／翻攝自陳波波Threads）





中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員陳波波，擁有甜美外型及火辣身材，擄獲不少粉絲。未料，日前她在社群平台分享朝聖Super Junior演唱會的影片時，意外掀起爭議，引起大批歌迷不滿。對此，她也道歉了。

有網友發現自己及友人出現在陳波波的影片中，且拍得相當清楚，因此私訊希望可以打上馬賽克再上傳，陳波波則回應，影片是公開活動紀錄，並未特別聚焦在個人，也會去確認是否違反平台規範。而網友在陳波波貼文底下的留言也被隱藏，讓他不滿發文，掀起熱議。

廣告 廣告

對此，陳波波在今（28）日道歉，「關於影片爭議，第一時間回覆時表達得不夠清楚，這部分我們也有檢討。」她透露目前已經下架相關片段，並且私下向當事人致歉，「對造成不適深感抱歉，之後會更加留意拍攝內容，謝謝大家提醒。」

View on Threads



【更多東森娛樂報導】

●髮香區／遭質疑「穿那麼多晃什麼」 中信女神不忍了：不是聲色場所

●髮香區／陳波波體感-2度拍戲！山上只穿小背心狂抖：命快沒了

●啦啦隊女神穿性感睡衣狂奔 「太胸猛」包不住狂走光

