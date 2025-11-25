啦啦隊女神李多慧「零毛孔水光肌」怎麼養？親授4招「穩膚心法」：卸妝絕不偷懶、乳霜當晚安面膜超好用
擁有甜美笑容與精湛舞技的啦啦隊女神李多慧，來台發展近三年，圈粉無數的背後，是她對自我管理的極致要求。許多粉絲最羨慕的，莫過於她在烈日下勁歌熱舞、全身爆汗，卻依然能維持「零毛孔水光肌」的完美狀態。然而，面對台灣特有的濕熱氣候與戶外高溫，李多慧坦言要維持穩定膚況並不容易，也曾歷經肌膚的不適應期。究竟她是依靠什麼秘訣，在長時間帶妝與風吹日曬下，依舊養出韓妞般的透亮美肌？今天就來揭秘李多慧的獨家保養心法！
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：鎖定「深層清潔」與「穩定度」
李多慧分享，剛來台灣時曾經歷一段肌膚的「陣痛期」。台灣氣候比韓國濕熱，戶外容易爆汗出油，但回到冷氣房又會感到乾燥卡粉，這種忽冷忽熱的環境加上空氣髒污，讓膚況一度變得不穩定。因此，她調整保養策略，不再追求繁複的步驟，而是將重心放在最基礎也最重要的「深層清潔」與維持「肌膚穩定度」，從根本打造健康肌底。
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：回家第一件事卸妝 ＋ 泥膜大掃除
為了讓膚質維持在頂標狀態，李多慧對「清潔」有著絕對的堅持。「不管白天多累、多熱，回到家第一件事就是立刻卸妝洗臉！」她強調，只有徹底清潔，後續保養才能真正被吸收。此外，針對容易堆積髒污的毛孔，她會每週安排 2-3 次的深層清潔，使用綠番茄潔膚泥膜特別加強 T 字與下巴部位，溫和帶走多餘油脂與老廢角質。她形容：「泥膜的質地就像冰淇淋一樣，敷起來清爽又療癒，洗掉後臉變得超乾淨、超滑順，真的會上癮！」
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：挑選低敏產品 ＋ 獨家「乳霜厚敷」急救法
在保養品的選擇上，李多慧偏好成分天然、無酒精且低刺激性的產品，特別是妝前保養，她喜歡清爽帶潤感的質地，避免厚重黏膩。她也推薦像是 FULLY 的綠番茄毛孔緊緻系列，從泥膜到後續保養都能完美搭配。
而她私藏的「急救小撇步」則是「乳霜厚敷法」！在肌膚特別乾燥或不穩定時，她會將乳霜厚厚塗一層當作晚安面膜使用。她分享：「隔天醒來肌膚會像喝飽水一樣水亮，連後續上妝都會變得特別服貼，持妝度大大提升！」
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：不熬夜＋規律運動促進循環
除了外在塗抹，李多慧認為良好的生活習慣是好皮膚的基石。她盡量不熬夜，並堅持安排時間運動流汗。她認為：「運動能讓身體循環變好，代謝掉老廢物質，膚況自然也會比較穩定。」正是這種內外兼修的自律，讓她即使在台灣的濕熱氣候下，也能自信養出韓妞般細緻、零毛孔的發光美肌！
看更多 CTWANT 文章
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉
其他人也在看
宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！
完全看不出來已經邁入4字頭的宋慧喬，她的膚況總是透亮得像自帶柔焦，讓人好羨慕！喬妹不管再忙，每天都會堅持敷面膜，平常會固定在一週中挑 1～2 次使用清潔型面膜，幫助深層代謝老廢物、維持毛孔乾淨；日常保養完成後，她也常加敷一層晚安凍膜，作為睡marie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前
如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦
冷空氣強勢報到，氣溫驟降。根據氣象局預報，全台受到鋒面影響，白天普遍溫度落在15°C～18°C之間，北部清晨更下探至12°C，濕冷體感明顯提升。街頭上陸續看到厚外套、針織衫與圍巾等防寒衣物，許多人也開始翻箱倒櫃，或趁marie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前
精緻感是養出來的！日本爆紅「15步驟保養全流程」，跪坐泡澡、三明治護髮術學起來
日本女生的「細節保養」全流程解析入浴前的儀式感：梳理與暖身1洗澡前的準備，決定了清潔的效率，日本女生在進浴室前有四個關鍵動作。2梳順秀髮：先用梳子將頭髮梳開，防止洗髮時打結斷裂，也能初步帶走灰塵。3內在補水：泡澡會流失水分，入浴前喝一杯水能促進代謝。4預熱發...styletc ・ 21 小時前
影/台中33歲移工11樓墜2樓「左臉不見」 搶命12小時不治
死狀悽慘！台中市南區昨（23日）發生駭人的工安意外，一名33歲越南籍移工，從11樓的高度摔到2樓，左臉重創幾乎消失，全身多處嚴重受傷，送醫搶救12小時於今天凌晨宣告不治。中天新聞網 ・ 20 小時前
2025彩妝保養人氣王！@cosme台日網友票選排行榜出爐
日本最具權威性的美妝排行榜@cosme公開了2025年度排行榜，今年最具話題的「台日共同得賞」特輯，有哪些彩妝保養品得獎，一起來看看~造咖 ・ 23 小時前
百萬YTR全到齊！ 温貞菱又跑又帶隊 10K領跑大隊長帥爆全場
温貞菱昨（23日）現身大佳河濱公園，擔任「10K城市路跑系列賽」領跑大隊長，並攜手百萬YTR酷的夢、黃大謙、The DoDo Men-Ian、HowHow、HOOK、阿滴英文、韓勾ㄟ金針菇等人氣跑者組成堅強陣容，分別領導不同配速組別，陪伴參賽者在步速中找到最適合自己的節奏，一同奔向屬於自己的10K里自由時報 ・ 1 天前
孫藝珍、玄彬奪下青龍獎最佳主角！盤點孫仙紅毯+私服的6個耳環造型
孫藝珍與玄彬奪得2025年度青龍獎最佳主角，成為「影帝影后夫妻檔」，兩人獲得人氣演員獎，並以《徵人啟弒》、《哈爾濱》抱回「最佳女主角」、「最佳男主角」獎座，人氣與實力兼具！這對銀色夫妻檔結婚後在2022年11月27日宣布平安誕下射手座男寶寶marie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版 提升用戶體驗
「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、中廣新聞網 ・ 11 小時前
日本東北遊樂日2025登場 「在台免費遊日本」，三千份好禮等你拿！
日本東北遊樂日2025登場「在台免費遊日本」，三千份好禮等你拿！【旅遊經洪書瑱報導】近來日本挺臺言論旅遊經 ・ 1 天前
孫淑媚組女團跳《Golden》辣翻！55歲丁寧「緊實蠻腰」驚呆網友：竟還有人魚線
金曲歌后孫淑媚22日在高雄流行音樂中心舉行出道30年首場大型個唱《MAY好三十》，一連祭出多段驚喜演出，讓粉絲大呼不虛此行。她不只帶來勁歌熱舞，還邀來因戲劇《拜六禮拜》結緣的「姐妹淘」丁寧、鍾欣凌助陣，三人首度同台合體變身限定女團，引爆全場情緒。姊妹淘 ・ 18 小時前
行動電源摔到還能用？專家警告「３狀況」恐起火爆炸，加碼正確回收方法
現代生活中，行動電源已成為民眾不可或缺的3C配件，然而錯誤的使用方式卻可能帶來嚴重安全風險。電商達人「486先生」陳延昶提醒民眾，使用行動電源時有３大NG行為絕對要避免，一旦發現外殼破裂、鼓脹或散發異食尚玩家 ・ 1 天前
第一次到大阪旅遊時感到驚訝的5件事
擁有各式美食與豐富娛樂性的大阪是日本代表性的觀光大城，不論日本人或外國人都很喜歡到大阪旅遊。但是可能有些來自國外的旅客第一次造訪大阪時會覺得好像跟當初所想像的有點不同。本篇文章將介紹來自印尼的外國旅客實際到大阪旅遊時，感到驚訝的事情。 ※以下針對過去曾到大阪旅遊的外國旅客採訪，個人意見僅供參考。LIVE JAPAN ・ 1 天前
歐洲首場新年嘉年華西班牙維哈內拉節！全村動員化妝舞會、新送舊迎新擊退惡靈帶來好兆頭～
西班牙北部瀕臨坎塔布連海（Mar Cantábrico）的坎塔布里亞（Cantabria）自治區，是一片錯落著高山與丘陵的崎嶇地帶，綠意盎然的景色讓它被譽為「西班牙的瑞士」。大約在它的中心位置，有座人口將近500人的小村莊，因為遠離主要道路，西利奧（Silió）平日呈現出一派與世無爭的寧靜氣氛。然而每年1月的第一個週日，整座山谷因為維哈內拉節（La Vijanera）陷入狂歡之中，這場歐洲每年最先登場的化裝舞會，吸引各地遊客蜂擁而至，已經從地方慶典，搖身一變成為西班牙國家旅遊節慶活動，同時也是非物質文化遺產之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 23 小時前
Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看
亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）近期為主演電影《魔法壞女巫2》（Wicked：For Good）展開全球宣傳，而在新加坡首映會時發生了一個小插曲，一名瘋狂粉絲越過保鑣直衝向Arianamarie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前
愛馬仕匠心工坊展覽怎麼預約？地點、資訊一次看：多種活動體驗當個愛馬仕匠人！
愛馬仕Hermès匠心工坊展覽自2021年10月於哥本哈根首度亮相，隨著展覽巡迴走訪各地城市，第十四站來到台北停泊！在零售店裡，我們只能看到商品完美的樣貌，背後的製作過程其實經過了無數工匠的雙手，而展覽的目的正是為了讓所有人都marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有
和動輒破萬的精品大包相比，小皮件一直是「入門級奢侈品」的首選，尺寸雖小，卻每天會摸到、拿到、使用到，普發一萬剛好是一個讓自己升級的小契機，挑一個順眼、耐看又實用的小皮件，讓每天的心情都更好一點！如果你還在想一萬元該怎麼花，這篇直接帶你一次挑marie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前
首次電影化！《吉伊卡哇 人魚之島的秘密》2026年上映，由《賽馬娘》Cygames製作
超人氣 IP《吉伊卡哇》今（24）日晚間無預警宣布要出電影版《吉伊卡哇 人魚之島的秘密》（映画ちいかわ 人魚の島のひみつ）！預計 2026 年夏季上映。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 1 天前
6米高小黃鴨聖誕樹巨型地標必拍！全台首發B.Duck城市樂園環球桃園A19開幕
小黃鴨,聖誕樹,地標,BDuck,城市樂園,環球,桃園,A19 環球購物中心桃園A19今年聖誕點燈儀式升級，首度引進來自香港的「B.Duck城市樂園」，不僅是台灣首度亮相，也是全球巡迴的第三站。樂園打造300坪主題遊樂場，設有6米高的巨型B.Duck小黃鴨打卡地標、6米高的小黃鴨聖誕樹，共6大遊樂設施與4大遊戲攤位，讓小黃鴨與大小朋友共度歡樂聖誕！景點+ ・ 23 小時前
麥當勞致賀吉安公所獲全國防災績優公所 楊政道親送三百餘份全餐慰勞
吉安鄉公所近日榮獲「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫－113年全國績優公所」殊榮，展現地方守護家園的韌性與能量。長期關懷地方事務的麥當勞楊政道董事長聞訊後，特別以實際溫暖行動致賀，並準備三百逾份全餐點親送至吉安鄉公所與鄉民代表會，由鄉長游淑貞、副主席黃金發帶領公所同仁們一同感謝這份來自企業的鼓舞與肯定（見圖）。游淑貞鄉長表示，一份耕耘就有一份收穫，吉安鄉公所團隊在災害整備、搶災任務上的每一分努力，從清晨出勤、日夜輪值、風雨中24小時不間斷的防救災任務，都是為了守護鄉親的平安。此次獲得全國績優肯定，象徵團隊的專業備受肯定，也再次證明吉安鄉在防災體系中的扎實能量。楊政道董事長現場向吉安鄉公所致上祝賀，肯定游淑貞鄉長率領團隊在防災救災上的態度與執行力，並以「與有榮焉」形容這 ...台灣新生報 ・ 19 小時前