啦啦隊女神李多慧撒嬌舞＋wink連發，直接原地戀愛！化身EA7一日店長、2套造型帥甜完美切換

（圖／品牌提供、記者顏一婕攝）

人氣啦啦隊女神李多慧來了，化身EA7一日店長，把運動時尚、女神魅力與娛樂感一次拉滿，現場氣氛甜度破表～

（圖／品牌提供）





身為Emporio Armani旗下的高性能運動品牌，EA7以卓越機能與義式美學為核心，把義式剪裁的俐落線條、科技面料與都會感設計完美融合，無論運動或日常都能輕鬆上身。這回邀來人氣啦啦隊女神李多慧站台，根本是精準命中粉絲與時尚迷的心。

（圖／品牌提供）





活動當天，李多慧以一身豹紋運動套裝搭配兩件式外套帥氣現身，少見的酷妹風格立刻引爆全場。性感中帶點率性、可愛裡又有態度，完全顛覆大家對她的既定印象。更不用說她現場直接加碼大跳撒嬌舞，甜到讓人原地融化。

廣告 廣告

被問到如果用一個動作代表 EA7 的精神，李多慧毫不猶豫地使出手指愛心＋Wink的必殺組合，一個眼神就讓全場融化。至於冬天最推薦的EA7單品？女神直接點名她身上的外套：「很溫暖、我很滿意！」這句話一出，想跟女神穿同款的粉絲們，購物清單大概已經默默打勾。

（圖／記者顏一婕攝）





另一套造型、李多慧則換上玫瑰棕色運動套裝，柔和色調勾勒出甜美氣質，在動感與優雅之間自由切換，也再次證明 EA7 不只是運動服，而是能陪你從訓練場走到城市街頭的時尚選擇。

（圖／品牌提供）

走進 EA7 新光三越台中中港店，就像進入一個結合義式美學與高性能科技的運動時尚空間。隨著冬季氣息漸次鋪展，清冽而明亮的空氣中瀰漫著節慶的溫暖氛圍，城市在燈光點綴下更顯層次分明，也為 EA7 注入靈感，重新詮釋兼具機能性與時尚感的冬日穿搭語彙。

（圖／品牌提供）





而EA7 2025 秋冬系列同樣不讓人失望。從貼合肌膚、適合高強度運動的 VIGOR7，到強調透氣與體感分區設計的 VENTUS7 與 NATURAL VENTUS7，讓運動時也能保持舒適與俐落。多元版型與配色，讓冬季穿搭不再只有黑灰選項！

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

姐弟戀甜到犯規！《狙擊蝴蝶》陳妍希回春美成少女、穿搭心機全公開

《艾蜜莉在巴黎》羅馬篇開跑、狂曬經典Baguette！FENDI再推限定款美到必收

白色控必看！2026年度Pantone色「雲舞白」必收清單：大衣、毛衣到平底鞋，一秒高級