啦啦隊女神李多慧「零毛孔水光肌」怎麼養？親授4招「穩膚心法」：卸妝絕不偷懶、乳霜當晚安面膜超好用
擁有甜美笑容與精湛舞技的啦啦隊女神李多慧，來台發展近三年，圈粉無數的背後，是她對自我管理的極致要求。許多粉絲最羨慕的，莫過於她在烈日下勁歌熱舞、全身爆汗，卻依然能維持「零毛孔水光肌」的完美狀態。然而，面對台灣特有的濕熱氣候與戶外高溫，李多慧坦言要維持穩定膚況並不容易，也曾歷經肌膚的不適應期。究竟她是依靠什麼秘訣，在長時間帶妝與風吹日曬下，依舊養出韓妞般的透亮美肌？今天就來揭秘李多慧的獨家保養心法！
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：鎖定「深層清潔」與「穩定度」
李多慧分享，剛來台灣時曾經歷一段肌膚的「陣痛期」。台灣氣候比韓國濕熱，戶外容易爆汗出油，但回到冷氣房又會感到乾燥卡粉，這種忽冷忽熱的環境加上空氣髒污，讓膚況一度變得不穩定。因此，她調整保養策略，不再追求繁複的步驟，而是將重心放在最基礎也最重要的「深層清潔」與維持「肌膚穩定度」，從根本打造健康肌底。
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：回家第一件事卸妝 ＋ 泥膜大掃除
為了讓膚質維持在頂標狀態，李多慧對「清潔」有著絕對的堅持。「不管白天多累、多熱，回到家第一件事就是立刻卸妝洗臉！」她強調，只有徹底清潔，後續保養才能真正被吸收。此外，針對容易堆積髒污的毛孔，她會每週安排 2-3 次的深層清潔，使用綠番茄潔膚泥膜特別加強 T 字與下巴部位，溫和帶走多餘油脂與老廢角質。她形容：「泥膜的質地就像冰淇淋一樣，敷起來清爽又療癒，洗掉後臉變得超乾淨、超滑順，真的會上癮！」
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：挑選低敏產品 ＋ 獨家「乳霜厚敷」急救法
在保養品的選擇上，李多慧偏好成分天然、無酒精且低刺激性的產品，特別是妝前保養，她喜歡清爽帶潤感的質地，避免厚重黏膩。她也推薦像是 FULLY 的綠番茄毛孔緊緻系列，從泥膜到後續保養都能完美搭配。
而她私藏的「急救小撇步」則是「乳霜厚敷法」！在肌膚特別乾燥或不穩定時，她會將乳霜厚厚塗一層當作晚安面膜使用。她分享：「隔天醒來肌膚會像喝飽水一樣水亮，連後續上妝都會變得特別服貼，持妝度大大提升！」
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：不熬夜＋規律運動促進循環
除了外在塗抹，李多慧認為良好的生活習慣是好皮膚的基石。她盡量不熬夜，並堅持安排時間運動流汗。她認為：「運動能讓身體循環變好，代謝掉老廢物質，膚況自然也會比較穩定。」正是這種內外兼修的自律，讓她即使在台灣的濕熱氣候下，也能自信養出韓妞般細緻、零毛孔的發光美肌！
