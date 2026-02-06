啦啦隊女神李雅英捐款行善遭郁方抓錯開轟 陳沂傻眼嘆：太倒霉了

啦啦隊女神李雅英捐款行善意外引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg、翻攝自Threads／yyyoungggggg）

啦啦隊女神李雅英來台發展，憑著出眾外型和應援實力獲得許多球迷和粉絲喜愛，擁有高人氣。近日李雅英在生日前捐款29萬元做善事，卻因捐款單位爭議遭部分網友不滿，女星郁方甚至發文開轟「不要亂捐錢」；但網紅陳沂有不同看法，認為人家花錢做善事還要被罵太倒霉了，何況對方還是外國人，卻還要被要求符合台灣普遍大眾口中的「仁義道德」。

李雅英近日在社群平台分享捐款近況，透露自己即將迎來生日，並以對她別具意義的數字「29」，捐出新台幣29萬元，盼在農曆年前為台灣孩子送上一份溫暖心意。李雅英表示，自從來台發展並定居後，在台灣生活的時間已悄然超過韓國，能在喜愛的地方做喜歡的事，並獲得支持者的愛與鼓勵，讓她每天都心懷感恩。她也因在台灣累積許多不同的生命經驗，萌生為懷抱夢想的孩子加油打氣的念頭，這次捐款只是她踏出分享與奉獻的第一步。

另外，李雅英進一步提到，得知此事的家人因為喜愛台灣而到南部旅遊，聽聞她的善舉後也給予正向回饋，讓她更想把「分享」帶來的正能量傳遞給更多人。她強調，社會上早已有許多人默默行善，而自己的行動微不足道，只希望能成為某些人的勇氣與支持。

然而李雅英捐款行善卻意外引發爭議。有不少網友注意到，李雅英捐款單位是具有爭議的兒福聯盟，紛紛留言請她之後改捐其他單位；而資深女星郁方得知李雅英捐款消息後，更在臉書發文點名李雅英，直言「不要亂捐錢」。

對此，網紅陳沂也在臉書發表不同看法，她認為李雅英捐款屬於個人自由，外界不應出征捐款人；若對受捐單位兒福聯盟有所質疑，應循制度向政府反映，而非將矛頭指向行善者。

陳沂進一步分析，李雅英身為外國人，選擇捐款給依法立案的單位並無不妥，卻因此遭到攻擊，實在是太倒霉了。陳沂感嘆社會上常有人以自認的道德標準要求他人，忽略了尊重與包容，「很多人總是滿口仁義道德的框架，要求別人服膺於自己的價值觀」，最後留下一句「百年後的世界一樣偽善又矯情呀！」

