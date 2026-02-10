啦啦隊女神李雅英首本寫真書美照曝光 精裝典藏版2200元貴參參

韓籍啦啦隊女神李雅英推出個人首本寫真書《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》。（尖端出版提供）

韓籍啦啦隊女神李雅英日前捐款29萬元給兒福聯盟，因不清楚該機構捲入「剴剴」引發爭議，她8日舉辦生日見面會，宣布推出個人首本寫真書《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》，精裝典藏版一本要價2200元，還將舉辦簽書會，限額100名可以獲得簽名。

李雅英在34歲生日前一天舉辦見面會，吸引超過500位粉絲到場為她慶生，她發文寫道：「我會把今天記在心裡！而今天最珍貴的禮物，是我得到了能夠遇見你們的機會，我愛你們！愛著每一位支持我的你們，還有，謝謝讓我誕生，並成為我能夠正直成長的力量與依靠的父母。這是我最感恩的生日。」

李雅英首本寫真書在台灣取景。（尖端出版提供）

李雅英在見面會勁舞，還首度演唱自己的歌曲〈狐狸呀〉，並與粉絲們玩遊戲，還親自送上驚喜，宣布將推出在台個人首本寫真書《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》，書中收錄250張電影敘事感的照片，從宜蘭山間到苗栗海岸邊，勾勒出她在這片土地上最真摯的情感。

寫真書分為一般版及精裝典藏版，精裝典藏版附有抱枕套、珍藏卡套和寫真卡等高質感周邊。李雅英4月26日將在新店裕隆城誠品黑盒子，舉辦個人首場簽書會，依書腰上活動辦法填妥資訊，4月13日前寄回，即具備抽獎資格，活動僅限100名額。





