啦啦隊女神林沁哭了！25歲圓歌手夢發片 隊友哽咽喊：好像要把妳嫁出去

富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員林沁16日迎來25歲生日，宣布進軍歌壇，舉辦個人首張單曲〈數到七〉記者會。她在活動上感性吐露心聲，坦言成為歌手一直是自己心中最深的夢想。當天她的隊友檸檬與奶昔也驚喜現身力挺，讓林沁感動到忍不住淚灑現場。

Fubon Angels」成員林沁16日迎來25歲生日，宣布進軍歌壇。（圖／首湛創意 提供）

為了這首單曲，林沁透露，她在短短半年內全力投入準備，除了固定上音樂課，幾乎把所有零碎時間都拿來練歌，不論洗澡、開車都不放過。她笑說：「因為出發得比較晚，我知道自己一定要比別人更努力。」談到歌名巧思，〈數到七〉不只與她名字中的「07」相互呼應，也象徵「給我七秒鐘，給你全世界」。錄音老師也大讚，林沁雖是第一次進錄音室，但拍子感與穩定度表現亮眼，完全不像新人。

廣告 廣告

林沁在記者會上感性吐心聲，坦言成為歌手一直是自己心中最深的夢想，去年生日也曾默默許願，沒想到經過這一年密集訓練與努力，竟然真的在一年後完成夢想，「這是我以前完全無法想像、也覺得不可能做到的事情。」並感謝公司一路給予滿滿的愛與扎實訓練，才讓這個歌手夢得以成真。

林沁在記者會上感動落淚。（圖／首湛創意 提供）

當天，在祝福VCR播放結束後，隊友檸檬與奶昔驚喜現身，讓林沁當場嚇到叫出聲，三人立刻開心擁抱，檸檬與奶昔隨後牽著她走到影城外燈箱處，送上特別準備的「麥克風造型生日蛋糕」，祝福她發片一飛沖天、牢牢拿穩麥克風，能夠永永遠遠地唱下去，讓林沁感動到不行。尤其和林沁同期進入球隊的奶昔，看到好姐妹順利發片，哽咽說：「好像要把妳嫁出去的感覺！」，讓林沁也忍不住落淚。

林沁啦啦隊隊友檸檬（右）與奶昔（左）驚喜現身力挺。（圖／首湛創意 提供）

談到音樂啟蒙，林沁分享，影響她最深的偶像其實是王心凌。她透露，想當歌手的夢想正是從王心凌開始萌芽，日前特地到小巨蛋觀賞王心凌的演唱會，整場幾乎從頭哭到尾，連朋友都忍不住問她為什麼一直哭，她笑說：「我也不知道，就是很感動。」那份被音樂深深打動的情緒，也再次提醒她站上舞台的初衷。

林沁也期盼，在未來的道路上能向王心凌看齊，「如果有一天，我也能像她一樣，用音樂陪伴大家、帶給大家力量，那對我來說就是最幸福的事。」

延伸閱讀

蔣德綱/賴政府幫川普數鈔票？

中加關係破冰！陸商務部：將依法調整對加拿大芥花籽反傾銷措施

美關稅判決估20日宣判！若遭推翻白宮稱可徵10%關稅應急