啦啦隊女神林沁發片 感動好友相挺

啦啦隊女神林沁（沁沁）16日歡慶25歲生日，並開箱台北大巨蛋秀泰影城舉辦個人首張單曲《數到七》記者會。她Fubon Angels啦啦隊隊友檸檬、奶昔到場祝賀，她一看到好姐妹特地到現場支持，感動得激動淚崩，3人還開心抱在一起，大展姐妹情誼。

林沁從小熱愛音樂、跳舞，坦言影響她最深的偶像是「甜蜜天后」王心凌，林沁想當歌手的夢想正是看到偶像王心凌後開始萌芽，她憶起之前去小巨蛋欣賞王心凌的演唱會，卻整場幾乎從頭哭到尾，連朋友都忍不住問她為什麼一直哭，她笑說：「我也不知道，就是很感動。」

林沁昨天收到好姐妹送上的「麥克風造型生日蛋糕」，祝福她發片一飛沖天、牢牢拿穩麥克風，能夠永永遠遠地唱下去，她說成為歌手一直是自己心中最深的夢想，去年生日時有默默許願，沒想到經過1年密集訓練與努力，竟然美夢成真，謝謝公司用心的栽培，「這是我以前完全無法想像、也覺得不可能做到的事情。」