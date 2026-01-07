啦啦隊女神林沁轉戰歌壇 坦言唱歌比應援還緊張

記者周毓洵／臺北報導

林沁正式以歌手身分出道，個人首張單曲「數到七」於今（7）日發布，從熟悉的啦啦隊舞台走向音樂世界，平時在球場上總是笑容滿滿、正能量爆棚的她，坦言站上歌手起跑線其實壓力不小，「比起上場應援，唱自己的歌反而更緊張。」但也期待能用歌聲，把幸運與好心情傳遞給大家。

林沁加盟「首湛創意」後，歷經超過半年的密集訓練，正式從Fubon Angels「沁沁」升級為歌手林沁。期間她陸續登上花蓮太平洋國際龍舟節、樂團祭舞台，甚至與搖滾樂團夕陽武士共演，累積舞台實戰經驗，終於迎來屬於自己的出道單曲。

談到「數到七」的誕生，林沁透露第一次聽到旋律就被深深吸引，「歌名跟我名字的諧音太有緣了，真的有一種『這首歌寫著我的名字』的感覺。」她形容這首歌旋律活潑、能量滿滿，希望大家跟著「數到七」，把悲傷和烏雲都數走，讓 Lucky7啟動，天天都是幸運的一天。

為了這首出道作品，林沁笑說自己幾乎「全天候練唱」，洗澡、通勤、開車時都在反覆聽歌、錄音檢討，「直到有一天聽到製作人說我音抓得很準，那一刻真的超感動。」她也不諱言自己是需要被鼓勵的人，被肯定後動力直接加倍。

另外，林沁也將於1月16日生日當天 舉辦生日單曲發布見面會，現場將首度公開「數到七」MV，邀請粉絲一起「數到七」、迎接幸運。凡購買「閨蜜版」生日大禮包即可參與生日會，限量幸運好禮也讓粉絲直呼誠意滿滿。

啦啦隊女神林沁正式以歌手身分出道，首張單曲「數到七」幸運上線。（首湛創意提供）

林沁笑說唱自己的歌比站上球場應援還緊張，心情既期待又忐忑。（首湛創意提供）

林沁將於1月16日生日當天舉辦生日單曲發布見面會，與粉絲共享幸運時刻。（首湛創意提供）