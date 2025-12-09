啦啦隊女神楊若歆自爆1年戀情斷 分手真實原因曝光

楊若歆9日出席科技光影互動展「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站」。（詠威互動科技提供）

啦啦隊女神楊若歆9日出席科技光影互動展「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站」擔任一日店長，主辦單位詠威互動科技耗資3,000萬打造全台首座五米高魔幻沉浸空間，結合光影投影、AI、香氛氣味與觸覺體驗，邀觀眾走入真實的夢境世界。

楊若歆日前才剛忙完10場巡演舞台劇《愛麗絲》，「我飾演的角色就是愛麗絲，真是太有緣了，很不可思議，接到邀約時，我正穿著愛麗絲戲服，準備上台演出，當下全身還起雞皮疙瘩，也許是有緣吧，感覺是被召喚要來闖仙境。」

談到近況，楊若歆表示最近都在忙球季演出，隨後突然自爆目前已單身數個月，她去年才認愛男友，約1年的戀情已結束，透露近年工作忙碌，跟對方相處後發現雙方不適合，最後決定分手，她樂觀：「拿出愛麗絲的勇氣來面對情傷。」

對於童話人物愛麗絲，楊若歆笑說從小就很喜歡，她富有好奇心，喜歡新鮮事物，「我也是喜歡勇於挑戰新事物，我的個性也是如此，真實生活中我就是大膽王，曾徒手打蟑螂，潛水、登山都是我休閒的日常，好友都說我是傻大膽。」「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站」微風廣場魔幻開展中，門票銷售請洽官方售票平台、KKday、Klook熱賣中。

她從小擅長又唱又跳，在12年前參加綜藝節目蔡依林模仿大賽，被評審天后蔡依林認證冠軍，脫穎而出，期許以偶像的百變為努力目標出發，而蔡依林將在月底首度唱進台北大巨蛋，楊若歆開心說朋友有幫忙搶到蔡依林30日場次的門票，非常期待去看演唱會。

