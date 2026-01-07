啦啦隊女神沁沁跨界當歌手推單曲 林沁唱自己的歌喊緊張

【緯來新聞網】加盟富邦旗下「首湛創意」後，經過超過半年的密集訓練與淬煉，啦啦隊員林沁除了大家熟悉的 Fubon Angels 沁沁 身分外，如今也正式以本名踏上歌壇。歷經花蓮太平洋國際龍舟節、樂團祭，並與搖滾樂團夕陽武士共演後，終於迎來單曲〈數到七〉發佈的重要時刻，林沁坦言：「期待這一天真的非常久了，雖然公演時面對很多人，但我覺得沒有錄單曲、唱自己的歌那麼緊張。」

啦啦隊員林沁跨界推出單曲。（圖／首湛創意提供）

廣告 廣告

談到出道緣起，林沁分享第一次聽到〈數到七〉旋律時就被深深吸引，「旋律很活潑、很有能量，加上歌名〈數到七〉跟我名字的諧音，當下真的有一種『天啊，這首歌寫著我的名字』的感覺，我一定要把它唱好。」她也希望把這份自己喜歡的能量分享給粉絲，「就像歌詞一樣，數到七，烏雲就會飄走，讓每一天都充滿能量。」



為了這首出道作品，林沁坦言整個籌備期超過半年，「除了上課，我幾乎無時無刻都在唱，洗澡、做事、開車、通勤的時候都反覆聽，還會自己錄音，回去聽自己唱得怎麼樣，再修正。」直到有一天聽到製作人肯定她的進步，「老師說我音抓得很準，那一刻真的很感動，也讓我更有信心繼續努力。」她也笑說自己是很需要被鼓勵的人，「被誇有進步的時候，動力真的會加倍。」林沁將於1月16日生日當天 舉辦生日單曲發佈見面會，現場也將 首次公開〈數到七〉MV。

更多緯來新聞網報導

金曲慶功／楊乃文皺眉：8獎全拿救多少人 被問同事裘德反應曝光

豪華片單曝光！高雄電影節開跑倒數 開幕片代表台灣角逐奧斯卡